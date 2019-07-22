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دولي

ظريف: سنُبقي الجهة التي نبيع لها النفط سرية

ظريف: سنُبقي الجهة التي نبيع لها النفط سرية
محمد جواد ظريف
رام الله - دنيا الوطن
رفض وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، الكشف عن هوية الجهة التي ستستورد النفط الإيراني، أو الطريقة التي ستتبعها إيران في تصدير النفط، التفافاً على العقوبات الأمريكية.

وأضاف ظريف، لـ (سي إن إن) الأمريكية: "سنواصل بيع النفط، ولكن كيف ولمن، سيبقى سراً من أسرار دولتنا، لأن معرفة هذا الأمر، يمكن الولايات المتحدة من منعنا من ذلك".

وتابع: "سنواصل بيع النفط لأن سوق النفط العالمية لا يمكنها أن تصمد من دون نفطنا".

وفي وقت سابق، أعلن وزير النفط الإيراني بيجن زنغنه، عن تفاؤله بحدوث تحسن في صادرات بلاده من النفط الخام، رغم تشديد العقوبات الأمريكية.

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