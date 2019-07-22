ذوو الطُلاب الفلسطينيين بالسودان يُطالبون الرئيس بحل مشكلة أبنائهم





وأحيطكم علماً أن الطلاب الأردنيين، قد اتخذت دولتهم القرار في إكمال دراستهم في جامعات الأردن، وأتمنى أن نكون مثلهم، والله وضع الأهل والطلاب فى السودان أصبح لا يطاق، ونحن نعلم أنك سيدي الرئيس دائماً فى خدمة الوطن والمواطن.



رام الله - دنيا الوطنوصلت رسالة إلى "دنيا الوطن" من ذوي الطُلاب الفلسطينيين في السودان، تُطالب بحل قضيتهم، وجاء نص الرسالة كالتالي:نرجو من السلطات والرئيس، أن تنظر فى قضية الطلاب الدارسين فى جامعات السودان، منذ سبعة أشهر والجامعات مغلقة وحتى الآن لا يعلم أحد مصيرهم، ومستقبلهم في ضياع.سيدي الرئيس، نحن عائلاتهم نعيش في قلق وهم وحزن منذ فترة طويلة، ولا نعرف مصير أولادنا الطلاب، فنناشدك ووزير التربية والتعليم العالي، باتخاذ القرار باستئناف الدراسة فى جامعات الوطن، وعمل امتحان قدرات لهم، لأنهم قد تعطلو فى الدراسة بدون أي ذنب.