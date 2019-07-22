شؤون فلسطينية

بتمويل قطري.. صحيفة تكشف تفاصيل بناء مستشفى غزة شمال القطاع

بتمويل قطري.. صحيفة تكشف تفاصيل بناء مستشفى غزة شمال القطاع
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
كشفت صحيفة (الأخبار) اللبنانية، الاثنين، تفاصيل بناء مستشفى في قطاع غزة على الحدود الشمالية بتمويل قطري، مشيرةً إلى أن وفد طبي قطري ناقش تلك التفاصيل.

وأوضحت الصحيفة، أن الوفد الطبي القطري بدأ فور وصوله لغزة، مناقشة المخططات لبناء المستشفى الدولي على الحدود الشمالية للقطاع مع عدد من الجهات المحلية (وزارتي الصحة والأشغال) بالإضافة إلى الأمم المتحدة.

وأشارت الصحيفة، إلى أن حركة حماس خصصت للمستشفى قطعة أرض بمساحة 40 دونماً على مقربة من المنطقة الحدودية، وتحديداً حاجز بيت حانون/ إيرز.

ولفتت الصحيفة، إلى أن القطريين، أبلغوا وزارة الصحة بغزة بدء مشروع المستشفى، بعد موافقة الحكومة الإسرائيلية رسمياً، في ظل أن هذه الخطوة تأتي ضمن تفاهمات التهدئة مع المقاومة، على أن يكون التمويل قطرياً.

وأضافت: "سيشغّل المستشفى طاقم من الأطباء الدوليين التابعين لمنظمة طبية أميركية تطوعية، يحوي المستشفى 16 قسماً، وتتكون مبانيه من جزأين: الأول مبانٍ وعيادات ثابتة، والثاني عيادات قابلة للتركيب والفك مستوردة، علماً أن جزءاً من هذه التجهيزات موجود حالياً ضمن مستشفى ميداني على الحدود السورية التركية يتبع للمنظمة الأميركية التي كانت تقدم خدمات طبية إلى السوريين والأكراد هناك.

ولفتت الصحيفة، إلى أن القطريين، أوضحوا للجهات الأمنية، أن الأطباء والطواقم الطبية التي ستعمل فيه لن تدخل غزة، بل ستبيت في المستشفى أو داخل إسرائيل.

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