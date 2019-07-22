شؤون فلسطينية

نقابة الصحفيين تدعو لمحاسبة الصحفيين المطبعين

نقابة الصحفيين تدعو لمحاسبة الصحفيين المطبعين
رام الله - دنيا الوطن
دانت نقابة الصحفيين مشاركة صحفيين عرب في أية لقاءات أو أنشطة تطبيعية مع الاحتلال الإسرائيلي، واعتبرتها طعنة لمواقف النقابة المناهضة للتطبيع، ومباركة لإجرام الاحتلال الذي يواصل سفك دم الصحفيين الفلسطينيين، بما في ذلك إصابة أربعة صحفيات وصحفيين برصاص وقنابل الاحتلال يوم الجمعة الماضي في غزة والضفة.

وأكدت النقابة، أن مسعى وزارة الخارجية في كيان الاحتلال لاستقدام وفد من الصحفيين العرب من بينهم سعوديون وعراقيون إلى الأراضي المحتلة وفق ما أعلن، هو محاولة بائسة لضرب موقف النقابة الوطني، وخروج عن ميثاق وقرارات الإجماع في الاتحاد العام للصحفيين العرب، وهو مسعى سياسي يصب في خانة المخططات الصهيو- أمريكية لضرب وتصفية القضية الفلسطينية من بوابة المتهالكين من العرب، وذلك بعد إفشال المساعي الأمريكية لاختراق صف الصحفيين الفلسطينيين.  

ودعت النقابة الاتحاد العام للصحفيين العرب، ونقابات وجمعيات الصحفيين في الدول العربية، إلى الالتزام بقرارات ومبادئ الاتحاد، ومحاسبة كل صحفي يشارك في مثل هذه الزيارات والأنشطة، وإضافته إلى قائمة العار السوداء.

كما دعت الصحفيين ووسائل الإعلام العربية إلى الاصطفاف والانحياز لنضال الشعب الفلسطيني من أجل الحرية ومساندة قضيته الوطنية التي تعتبر وفقاً لمقررات القمم العربية قضية العرب الأولى، واعتبرت أن نضال الصحفيين النقابي لرفع سقف الحريات الإعلامية، هو في جوهره نضال من أجل الحرية وضد الظلم والقهر الذي يمارس ضد الشعوب، وفي مقدمها الشعب الفلسطيني الذي يرزح تحت نير الاحتلال منذ أكثر من سبعة عقود.

وأكدت النقابة أنها تتابع ما أعلنت عنه حكومة الاحتلال حول تفاصيل هذه الزيارة، وأنها ستقف ضد كل من يشارك فيها، وتضع الاتحاد العام للصحفيين العرب أمام مسؤولياته في صيانة واحترام مقرراته.

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