حسين الشيخ: جريمة كبرى ترتكبها قوات الاحتلال في وادي الحمص

علّق عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، حسين الشيخ على هدم الاحتلال لعشرات الشقق السكنية في منطقة وادي الحمص ببلدة صور باهر بالقدس.



وقال الشيخ في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): "جريمة كبرى ترتكب من قوات الاحتلال في وادي الحمص بهدم عشرات المنازل وتشريد أهلها".



وأضاف: "الجدير بالذكر أنها تقع في (مناطق A) ومرخصة من الحكم المحلي الفلسطيني، "وهذا يتطلب وقفه رسمية وشعبية ودولية، ضد جرائم الاحتلال، ويستوجب فوراً تدخل الجنائية الدولية، والتوجه إلى كل المؤسسات الدولية".



وبدأت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الاثنين، بعمليات هدم للأبنية والمنشآت السكنية التابعة للمواطنين الفلسطينيين في قرية وادي الحمص بالقدس.

رام الله - دنيا الوطن