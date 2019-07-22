مباشر | قوات الاحتلال تبدأ بهدم منازل سكنية في وادي الحمص بالقدس

شؤون فلسطينية

قوات الاحتلال تعتقل 19 مواطناً في الضفة الغربية

قوات الاحتلال تعتقل 19 مواطناً في الضفة الغربية
رام الله - دنيا الوطن
شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي وجهاز (الشاباك)، فجر اليوم الأحد، حملة اعتقالات في عدة مدن بالضفة الغربية، طالت 19 مواطناً فلسطينياً.

جاء ذلك، خلال حملة مداهمات لمناطق الضفة الغربية، تخللها تفتيشات لمنازل المواطنين الفلسطينيين.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، بشكل يومي، سياساتها الاستفزازية، بحق المواطنين الفلسطينيين، من خلال حملات المداهمات والتفتيشات.

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