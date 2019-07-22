شاهد: الاحتلال يبدأ بهدم 16 بناية سكنية بقرية وادي الحمص بالقدس











خاص دنيا الوطنبدأت قوات الاحتلال الاسرائيلي، صباح اليوم الاثنين، بعمليات هدم للأبنية والمنشآت السكنية التابعة للمواطنين الفلسطينيين في قرية وادي الحمص بالقدس.وأكد عدنان غيث محافظ في تصريح خاص لـ"دنيا الوطن"، أن سلطات الاحتلال، هدمت 16 بناية، والتي تتكون من 100 شقة سكنية تابعة للمواطنين الفلسطينين.وأرجع غيث سبب استهداف قوات الاحتلال لقرية وادي الحمص، إلى أنها قريبة من (جدار الفصل العنصري)، لافتا إلى أن هدم هذه البنايات، هي مقدمة لهدم بنايات وشقق سكنية أخرى.وأشار غيث، إلى أنه العديد من خبراء المتفجرات والمعدات، شاركت قوات الاحتلال الاسرائيلي، في عملية هدم منازل المواطنين، منوها في الوقت ذاته إلى أن هذه ليست المرة الاولى التي يشارك فيها هؤلاء الخبراء في عمليات الهدم.