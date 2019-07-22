الاحتلال يحتجز ناشطة مقدسية ويشدد من إجراءاته بمحيط مصلى باب الرحمة

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رام الله - دنيا الوطن

احتجزت عناصر من الوحدات الخاصة بشرطة الاحتلال، الليلة الماضية، الناشطة المقدسية عايدة الصيداوي لفترة من الوقت، قبل أن تخلي سبيلها وتسلمها استدعاء لمقابلة المحققين اليوم.



وشددت شرطة الاحتلال من إجراءاتها في محيط مصلى باب الرحمة بالمسجد الأقصى المبارك، وقال مدير عام دائرة الأوقاف الإسلامية الشيخ عزام الخطيب: "إن المُصلين أدوا صلاة العشاء في المسجد الأقصى، وكذلك بمصلى باب الرحمة، رغم إجراءات الاحتلال"، بحسب ما جاء على وكالة (وفا).



وكانت قوات الاحتلال، اقتحمت أمس مصلى باب الرحمة وأخرجت خزائن الأحذية وكل مقتنياته.