طقس الاثنين: أجواء شديدة الحرارة والارصاد تحذر من التعرض للشمس

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غـداً ع- ص



بعد غـد ع- ص



المدينـة اليـوم ع – ص



غـداً ع – ص



بعد غـد ع- ص



القدس 31-21 32-21 31-21 بيت لحم 31-21 32-21 31-21 رام الله والبيرة 29-20 31-20 29-20 طولكرم 32-24 33-24 32-24 نابلس 33-22 34-22 33-22 قلقيلية 32-24 33-24 32-24 جنين 35-24 36-24 35-24 سلفيت 31-21 32-21 31-21 طوباس 35-24 36-24 35-24 روابي 32-22 33-22 32-22 الخليل 30-20 31-20 30-20 غزه 30-25 31-25 30-25 أريحا 42-27 42-27 42-27 خانيونس 30-25 31-25 30-25 الأغوار الشمالية 40-25 40-25 40-25 رفح 31-24 32-24 31-24

رام الله - دنيا الوطنيكون الجو اليوم الاثنين، حاراً الى شديد الحرارة، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.هذه الليلة يكون الجو بارداً نسبياً في المناطق الجبلية معتدلاً في بقية المناطق ، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.الثلاثاء 2019/07/23: يستمر الجو حاراً الى شديد الحرارة، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.الاربعاء 2019/07/24: يستمر الجو حاراً الى شديد الحرارة، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج .الخميس 2019/07/25: يستمر الجو حاراً الى شديد الحرارة، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة حيث تبقى اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.هذا وتحذر دائرة الأرصاد الجوية الأخوة المواطنين من:1- التعرض لاشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة خاصة اثناء ساعات الذروه ما بين الساعه الحادية عشره والساعة الرابعة عصراً.2- خطر اشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الاعشاب الجافة.درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي