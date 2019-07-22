شؤون فلسطينية

إصابة العشرات في مواجهات مع قوات الاحتلال بالعيسوية

إصابة العشرات في مواجهات مع قوات الاحتلال بالعيسوية
رام الله - دنيا الوطن
أصيب عشرات المواطنين بينهم مسعف، الليلة، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، في العيسوية بالقدس.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، بأن قوات الاحتلال اعتدت على طواقم الإسعاف ومنعتها من نقل الإصابات إلى المستشفى، ما أدى لإصابة مسعف بعيار معدني مغلف بالمطاط في بطنه.

بدورها، ذكرت وكالة (وفا)، أن قوات الاحتلال اعتدت بالضرب المبرح وبرش غاز الفلفل على عدد من المواطنين، ما أسفر عن إصابة الشاب علاء عصمت عبيد (32 عاما)، وشقيقه رامي (30 عاما) الذي تم اعتقاله.

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