بحرية الاحتلال تعتقل صياديّن اثنين على بُعد أربعة أميال فقط

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رام الله - دنيا الوطن

اعتقلت البحرية الإسرائيلية، في ساعة متأخرة من ليلة يوم الأحد، صياديْن اثنين، في بحر مدينة رفح، جنوب قطاع غزة.



وقال زكريا بكر، مسؤول لجان الصيادين: "قامت بحرية الاحتلال باعتقال الصيادين عصام نبيل الأقرع، وشقيقة رياض نبيل الاقرع، غرب ميناء رفح، وقامت بعد ذلك بمصادرة قاربهما بمعداته بشكل كامل.



إلى ذلك، قالت صفحة (توثيق الانتهاكات الاسرائيلية بحق صيادي غزة) عبر موقع (فيسبوك): إن مصادرها من داخل بحر قطاع غزة، أكدت أن زوارق الاحتلال الحربية، اعتقلت صياديْن اثنين غرب ميناء رفح على بُعد أربعة أميال.