شؤون فلسطينية

بحرية الاحتلال تعتقل صياديّن اثنين على بُعد أربعة أميال فقط

بحرية الاحتلال تعتقل صياديّن اثنين على بُعد أربعة أميال فقط
رام الله - دنيا الوطن
اعتقلت البحرية الإسرائيلية، في ساعة متأخرة من ليلة يوم الأحد، صياديْن اثنين، في بحر مدينة رفح، جنوب قطاع غزة.

وقال زكريا بكر، مسؤول لجان الصيادين: "قامت بحرية الاحتلال باعتقال الصيادين عصام نبيل الأقرع، وشقيقة رياض نبيل الاقرع، غرب ميناء رفح، وقامت بعد ذلك بمصادرة قاربهما بمعداته بشكل كامل.

إلى ذلك، قالت صفحة (توثيق الانتهاكات الاسرائيلية بحق صيادي غزة) عبر موقع (فيسبوك): إن مصادرها من داخل بحر قطاع غزة، أكدت أن زوارق الاحتلال الحربية، اعتقلت صياديْن اثنين غرب ميناء رفح على بُعد أربعة أميال.

أخبار ذات صلة

رأفت: مواقف البحرين متساوقة مع الموقف الامريكي بخصوص التطبيع مع إسرائيل

رأفت: مواقف البحرين متساوقة مع الموقف الامريكي بخصوص التطبيع مع إسرائيل

الضابطة الجمركية تضبط مبيدات زراعية ممنوعة من التداول

الضابطة الجمركية تضبط مبيدات زراعية ممنوعة من التداول

نقابة الأطباء تبدأ بإجراءات احتجاجية بدءًا من صباح الاثنين

نقابة الأطباء تبدأ بإجراءات احتجاجية بدءًا من صباح الاثنين

كوشنر يزور ست دول إقليمية لدفع (صفقة القرن)

كوشنر يزور ست دول إقليمية لدفع (صفقة القرن)

مصرع طفل وإصابة ثلاثة آخرين بانقلاب مركبة في رام الله

مصرع طفل وإصابة ثلاثة آخرين بانقلاب مركبة في رام الله

موجة حر جديدة ستضرب فلسطين بدءًا من يوم غد الاثنين

موجة حر جديدة ستضرب فلسطين بدءًا من يوم غد الاثنين

قوات الاحتلال تُلحق أضراراً بمنشآت المواطنين بالعيسوية

قوات الاحتلال تُلحق أضراراً بمنشآت المواطنين بالعيسوية

وزير الاقتصاد الوطني يطلق مشروع &#34;خيطان&#34; بقيمة 400 ألف دولار

وزير الاقتصاد الوطني يطلق مشروع "خيطان" بقيمة 400 ألف دولار

التعليقات

الدنيا حكايات

حملة إعلامية ضد الإسراء والمعراج

حملة إعلامية ضد الإسراء والمعراج

شؤون فلسطينية

رأفت: مواقف البحرين متساوقة مع الموقف الامريكي بخصوص التطبيع مع إسرائيل

رأفت: مواقف البحرين متساوقة مع الموقف الامريكي بخصوص التطبيع مع إسرائيل

الضابطة الجمركية تضبط مبيدات زراعية ممنوعة من التداول

الضابطة الجمركية تضبط مبيدات زراعية ممنوعة من التداول

مصرع طفل وإصابة ثلاثة آخرين بانقلاب مركبة في رام الله

مصرع طفل وإصابة ثلاثة آخرين بانقلاب مركبة في رام الله

قوات الاحتلال تُلحق أضراراً بمنشآت المواطنين بالعيسوية

قوات الاحتلال تُلحق أضراراً بمنشآت المواطنين بالعيسوية

وزير الاقتصاد الوطني يطلق مشروع &#34;خيطان&#34; بقيمة 400 ألف دولار

وزير الاقتصاد الوطني يطلق مشروع "خيطان" بقيمة 400 ألف دولار

الرئيس الفنزويلي يؤكد على موقف بلاده الملتزم تجاه القضية الفلسطينية

الرئيس الفنزويلي يؤكد على موقف بلاده الملتزم تجاه القضية الفلسطينية

التجمّع الصحفي الديمقراطي يرفُض الزيارة التطبيعية لوفد إعلاميين عرب إلى إسرائيل

التجمّع الصحفي الديمقراطي يرفُض الزيارة التطبيعية لوفد إعلاميين عرب إلى إسرائيل

فدا والجهاد الإسلامي يؤكدان على وحدة الموقف في مواجهة صفقة القرن

فدا والجهاد الإسلامي يؤكدان على وحدة الموقف في مواجهة صفقة القرن

منوعات

تركي آل الشيخ يدخل في سجال مع فتاة مصرية بسبب &#34;بليغ حمدي&#34;

تركي آل الشيخ يدخل في سجال مع فتاة مصرية بسبب "بليغ حمدي"

ضمن مهرجان &#34;شاشات الـ11.. فيلم الغول عن الحرب التي تأكل الأطفال!

ضمن مهرجان "شاشات الـ11.. فيلم الغول عن الحرب التي تأكل الأطفال!

بعد صورتها التي صدمت الجمهور.. رغدة تكشف حقيقة مرضها

بعد صورتها التي صدمت الجمهور.. رغدة تكشف حقيقة مرضها

بعد غياب طويل.. شاهدوا كيف أصبحت نينا وريدا بطرس؟

بعد غياب طويل.. شاهدوا كيف أصبحت نينا وريدا بطرس؟

ريهام سعيد تكشف لأول مرة عن السبب وراء مرضها الخطير

ريهام سعيد تكشف لأول مرة عن السبب وراء مرضها الخطير

ممثلة بوليود الشهيرة &#34;كانجانا&#34; تروي تفاصيل تخديرها واغتصابها في سيارة النجم اديتيا بانتشولي

ممثلة بوليود الشهيرة "كانجانا" تروي تفاصيل تخديرها واغتصابها في سيارة النجم اديتيا بانتشولي

شاهد.. نسرين طافش ترقص سامبا بفستان قصير

شاهد.. نسرين طافش ترقص سامبا بفستان قصير

هيفاء وهبي تخطف الأنظار في أحدث ظهور في زفاف نجل إيلي صعب

هيفاء وهبي تخطف الأنظار في أحدث ظهور في زفاف نجل إيلي صعب

أول رد من محمد عساف على دنيا بطمة بعد وصفه بـ &#34;الإشمئزاز&#34;

أول رد من محمد عساف على دنيا بطمة بعد وصفه بـ "الإشمئزاز"

طلاق هنا شيحة وأحمد فلوكس بعد أقل من عام على الزواج

طلاق هنا شيحة وأحمد فلوكس بعد أقل من عام على الزواج

عربي

إيران تشكر السعودية

إيران تشكر السعودية

السيسي يمدد حالة الطوارئ في مصر لثلاثة أشهر

السيسي يمدد حالة الطوارئ في مصر لثلاثة أشهر

شاهد: السعودية &#34;ترمق&#34; إيران بنظرات حادة في فنزويلا

شاهد: السعودية "ترمق" إيران بنظرات حادة في فنزويلا

الأمم المتحدة تحث أطراف النزاع على الالتزام بالقانون الدولي بليبيا

الأمم المتحدة تحث أطراف النزاع على الالتزام بالقانون الدولي بليبيا