الضابطة الجمركية تضبط مبيدات زراعية ممنوعة من التداول

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رام الله - دنيا الوطن

أفاد بيان لإدارة العلاقات العامة والإعلام، أن جهاز الضابطة الجمركية وبالتعاون مع مديرية الزراعة في محافظة طولكرم، ضبطا كمية من المبيدات الزراعية غير المعربة، وغير المرخصة من وزارة الزراعة والممنوعة من التداول داخل الأسواق الفلسطينية، وبلغت الكمية (460) لتر.



وأوضح البيان، أن عملية الضبط جاءت بناء على معلومات دقيقة من الإخوة في مديرية الزراعة بالمدينة، مفادها وجود هذه الكمية داخل أحدى المخازن التابعة لأحد التجار، وعلى الفور تحركت الدوريات من الجهاز بصحبة جهة الاختصاص بمديرية الزراعة للمكان، وبعد الوصول تمت معاينة وفحص الكمية؛ ليتبين أنها ممنوعة من التداول في السوق الفلسطيني، ولعدم حصولها على ترخيص من جهات الاختصاص في وزارة الزراعة الفلسطينية وغير معربة، لذا تم التحفظ عليها؛ لحين الانتهاء من الاجراءات المتعلقة بها، واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة حسب الأصول.



كما وأكد البيان على أننا في جهاز الضابطة الجمركية نعمل ليل نهار لحفظ الأمن الغذائي والزراعي والاقتصادي؛ وللحد من عمليات التهريب لهذه المبيدات الزراعية الخطيرة والمسرطنة والممنوعة من التداول داخل الأراضي الفلسطينية، لما تشكله من خطر على المواطن وعلى المحاصيل الزراعية، وإننا نناشد الإخوة المواطنين بضرورة التواصل معنا على الرقم المجاني (132) للإبلاغ عن أي خروقات وعمليات تهريب أو مبيدات زراعية مسرطنة ومهربة.