إيران تشكر السعودية
رام الله - دنيا الوطن
أعربت إيران، عن "تقديرها لجهود السعودية" في إعادة سفينة "هابينس 1" التي قطرت إلى ميناء جدة في أيار/ مايو المنصرم، إثر تعرضها لمشاكل تقنية.
ونقلت وكالة (فارس) عن الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية عباس موسوي قوله: إن طهران "تقدر جهود السلطات السعودية، والسويسرية، والعُمانية في تأمين عودة سالمة للناقلة النفطية الإيرانية "هابينس 1".
وكانت وسائل إعلام إيرانية، قالت في أوائل تموز/ يوليو: إن السعودية لم تسمح للسفينة الإيرانية بمغادرة جدة، بسبب خلاف حول تسديد قيمة أعمال الصيانة التي خضعت لها السفينة.
أعربت إيران، عن "تقديرها لجهود السعودية" في إعادة سفينة "هابينس 1" التي قطرت إلى ميناء جدة في أيار/ مايو المنصرم، إثر تعرضها لمشاكل تقنية.
ونقلت وكالة (فارس) عن الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية عباس موسوي قوله: إن طهران "تقدر جهود السلطات السعودية، والسويسرية، والعُمانية في تأمين عودة سالمة للناقلة النفطية الإيرانية "هابينس 1".
وكانت وسائل إعلام إيرانية، قالت في أوائل تموز/ يوليو: إن السعودية لم تسمح للسفينة الإيرانية بمغادرة جدة، بسبب خلاف حول تسديد قيمة أعمال الصيانة التي خضعت لها السفينة.
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