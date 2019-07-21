إيران تشكر السعودية

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رام الله - دنيا الوطن

أعربت إيران، عن "تقديرها لجهود السعودية" في إعادة سفينة "هابينس 1" التي قطرت إلى ميناء جدة في أيار/ مايو المنصرم، إثر تعرضها لمشاكل تقنية.



ونقلت وكالة (فارس) عن الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية عباس موسوي قوله: إن طهران "تقدر جهود السلطات السعودية، والسويسرية، والعُمانية في تأمين عودة سالمة للناقلة النفطية الإيرانية "هابينس 1".



وكانت وسائل إعلام إيرانية، قالت في أوائل تموز/ يوليو: إن السعودية لم تسمح للسفينة الإيرانية بمغادرة جدة، بسبب خلاف حول تسديد قيمة أعمال الصيانة التي خضعت لها السفينة.