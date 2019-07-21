كوشنر يزور ثلاث دول إقليمية لدفع (صفقة القرن)

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رام الله - دنيا الوطن

يُجري مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، زيارة إلى منطقة الشرق الأوسط.



وقالت قناة (الميادين): إن كوشنر يزور إسرائيل والمملكة العربية السعودية، والمملكة الأردنية الهاشمية، قريبًا؛ لمناقشة دفع خطة البيت الأبيض للسلام والمعروفة إعلامية بـ (صفقة القرن).



وكان كوشنر، قال خلال ورشة المنامة التي عقدت الشهر الماضى، وتناولت الجانب الاقتصادي لـ (صفقة القرن): إن الاقتصاد "شرط مسبق ضروري" لتحقيق السلام.



وأوضح كوشنر، أن "التوافق حول مسار اقتصادي شرط مسبق ضروري لحل المسائل السياسية التي لم يتم إيجاد حل لها".



وشدد في الوقت ذاته على أن "النمو الاقتصادي والازدهار للشعب الفلسطيني، غير ممكنين من دون حل سياسي دائم وعادل للنزاع، يضمن أمن إسرائيل، ويحترم كرامة الشعب الفلسطيني"، مشيرًا إلى إن واشنطن تريد "سلاماً حقيقياً يؤدي إلى الازدهار"، وفق تعبيره.