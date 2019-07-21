موجة حر جديدة ستضرب فلسطين بدءًا من يوم غد الاثنين

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رام الله - دنيا الوطن

أكدت دائرة الأرصاد الجوية، أن موجة حر جديدة، ستضرب فلسطين اعتباراً من يوم غد الاثنين.



وأوضحت الدائرة، أن أيام (الاثنين والثلاثاء والأربعاء)، ستشهد ارتفاعاً في درجات الحرارة، مبينة أن الجو ليوم غد الاثنين، سيكون حاراً إلى شديد الحرارة، وتصبح درجات الحرارة أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.



وتوقعت أن يستمر الجو حاراً إلى شديد الحرارة ليوم بعد غد الثلاثاء، حيث لن يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة؛ لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً والبحر خفيف ارتفاع الموج.



كما حذرت دائرة الأرصاد الجوية المواطنين من التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة، خاصة أثناء ساعات الذروة ما بين الساعة الحادية عشرة والرابعة عصراً.