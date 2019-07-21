وزير الاقتصاد الوطني يطلق مشروع "خيطان" بقيمة 040 ألف دولار

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رام الله - دنيا الوطن

اطلق وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي، اليوم الأحد،

الأنشطة التنفيذية وفعاليات مشروع "خيطان" لتعزيز قابلية التوظيف للنساء والشباب في دولة فلسطين من خلال تطوير سلسلة القيمة للملابس والنسيج" بقيمة 400 الف دولار بدعم من الحكومة اليابانية وتنفيذ منظمة الامم المتحدة للتنمية

الصناعية (اليونيدو).



ويأتي تنفيذ هذا المشروع ترجمة لأهداف الخطة المئوية لوزارة الاقتصاد الوطني وخطة الحكومة لتطوير التجمعات (التكتلات) العنقودية لتعزيز التنافسية من خلال تطوير سلسة القيمة الصناعية بما يلبي احتياجات السوق المحلي والتصدير الى الخارج.



وأطلق المشروع بمدينة رام الله بمشاركة وزيرة شؤون المرأة أمال حمد والسفير الياباني لدى دولة فلسطين أوكوبا تاكاشي، وأحمد الفرا ممثلاً عن منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)، وممثلين عن القطاعين العام والخاص، بهدف

تطوير القدرات التقنية والتركيز على الصناعات الإبداعية والريادية للوصول إلى أسواق جديدة لسلسلة قيمة الملابس والأنسجة الفلسطينية، والعمل على إشراك الفئات المستهدفة في التنمية المحلية.



وبين الوزير العسيلي انه سيتم خلال المشروع إنشاء "مركز لتصميم الملابس والأزياء" بهدف تحقيق استدامة لسلسلة قيمة الملابس والنسيج بما يضمن تقديم الخدمات الفنية المتخصصة لتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة، علاوة على اعتباره منصة للرياديين .



وأشار العسيلي الى ان الخطة الاستراتيجية الاقتصادية تهدف إلى دعم وتطوير الصناعة الوطنية وان قطاع الملابس والنسيج يحظى بأهمية واهتمام من قبل الحكومة، نظراً لتميزه بكثافة العمالة وغالبيتها من النساء، ولإحداث تحويل جوهري من أجل تنميته وتشغيل الأيدي العاملة.



بدوره قال سفير اليابان لدى دولة فلسطين تاكيشي اوكوبو" ان صناعة النسيج الفلسطينية قادرة على استعادة مكانتها الواعدة باعتبارها واحدة من اكثر الصناعات ابداعا وتنافسية، وضمن هذا المشروع ستستفيد الشركات الصغيرة والمتوسطة ورجال الاعمال والمصممين والنساء والشباب المهمشين من تعزيز قدراتهم ومهارتهم.



وأشار الى ان معدل البطالة بين فئتي الشباب والنساء يستدعي تدخلا فوريا وعاجلا لخلق فرص عمل وبناء قدرات مبيناً ان مشروع منطقة اريحا الصناعية الزراعية متوقع ان يوفر اكثر من 3400 فرصة عمل بعد الانتهاء من المرحلة الثانية

.



بدورها اشارت وزيرة شؤون المرأة امال حمد ان الوزارة تتطلع لإشراك النساء بعميلة التصميم والاستثمار الامثل لبرامج التكنولوجيا الحديثة وتسخيرها لتطوير جودة التصميم لافتة الانتباه الى ان استراتيجية الوزارة الرامية الى التمكين الاقتصادي سوف تتحقق بالشراكة الاستراتيجية والفعالة بين مكونات المنظومة التنموية حكومةً ومنظمات دولية وممولين بالإضافة لإشراك كافة المستفيدين من القطاعات الحيوية.



وقال أحمد الفرا المنسق الوطني لبرنامج منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية أن المشروع يعتمد منهجية اليونيدو في الصناعات الإبداعية. وتشتمل المنهجية على تصميم وتنفيذ برنامج تدريبي شامل يركز على الإبداع، مما يعزز فرص تنمية

المهارات والابتكار والوصول إلى الأسواق في سلسلة القيمة لقطاع النسيج والالبسة من أجل تحفيز الأنشطة المدرة للدخل.



وسيتم إنشاء مركز لتصميم الملابس والأزياء لتوفير الخدمات لأصحاب المصلحة الرئيسيين في هذا القطاع - بما في ذلك تطوير الأعمال وخدمات التصميم والنماذج الأولية - بطريقة تسعى الى تحقيق الاستدامة من خلال التعاون الوثيق بين الأطراف المختلفة.



وبين الفرا أن منهجية التكتلات العنقودية في الصناعات الابداعية قد أثبتت نجاحها في دولة فلسطين وبنتائج ملموسة، حيث عملت اليونيدو على دعم وتطوير تكتلات عنقودية في قطاعات الأثاث في نابلس والحرف اليدوية في بيت لحم وكذلك تطوير سلسلة قيمة الأحذية في الخليل بتمويل من الحكومة الإيطالية والاتحاد الأوروبي.



وتعزز هذه المبادرة الشراكة بين اليابان ودولة فلسطين واليونيدو كاستجابة مباشرة للأولويات الوطنية المحددة في جدول أعمال السياسة الوطنية للبلد 2017-2022.