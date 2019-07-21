شؤون فلسطينية

الرئيس الفنزويلي يؤكد على موقف بلاده الملتزم تجاه القضية الفلسطينية

الرئيس الفنزويلي يؤكد على موقف بلاده الملتزم تجاه القضية الفلسطينية
رام الله - دنيا الوطن
التقى وزير الخارجية والمغتربين الدكتور رياض المالكي، على هامش اعمال المؤتمر الوزاري لدول عدم الانحياز بالرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، حيث وضعه في صورة اخر التطورات والمستجدات على الساحة الفلسطينية والتحرك الدولي الذي تقوم به القيادة الفلسطينية من ضمنها على مستوى محكمة الجنايات الدولية ومحكمة العدل العليا لمواجهة المساعي الامريكية والاسرائيلية لتصفية القضية الفلسطينية من خلال فرض سياسات الامر الواقع على الأرض متجاوزة قرارات الإجماع الدولي.

من جهته اكد الرئيس مادورو، على موقف فنزويلا المبدأي والثابت في دعم القضية الفلسطينية اللامحدود والامشروط من باب الالتزام الأخلاقي والإنساني، وان على فنزويلا وفلسطين ان تكثفا جهودهما لمواجهة غطرسة الادارة الامريكية بسياساتها التي تتناقض مع مبادئ العلاقات الدولية القائمة على الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول ومبدأ حرية الشعوب في تقرير مصيرها.

كما واجتمع المالكي مع نائبة الرئيس التنفيذية للجمهورية، ديلسي رودريغيز، التي أكدت على موقف فنزويلا من القضية الفلسطينية باعتبارها ركنا من اركان السياسة الخارجية الفنزويلية ومبدأ من مبادئ وأولوية دول حركة عدم الانحياز. كما وثمنت التنسيق العالي بين الدولتين الحليفتين على الساحة الدولية لمواجهة تهديدات الادارة الامريكية تجاه الدولتين الصديقتين.

وفي اجتماعه مع وزير خارجية فنزويلا، خورخيه ارياسا مونسرات، اكد الوزيران على تكاثف جهود البلدين لتثبيت حل الدولتين وانه لا بديل عنه للوصول الى حل شامل وعادل وان النزاعات لا تحل بصفقات وانما بالإرادة السياسية للأطراف المتنازعة ووفقا لمبادئ الامم المتحدة والمرجعيات الدولية المتفق عليها والقرارات ذات الصلة، وليس من خلال فرض عقوبات وضغوطات احادية الجانب.

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