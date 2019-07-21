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السيسي يمدد حالة الطوارئ في مصر لثلاثة أشهر

السيسي يمدد حالة الطوارئ في مصر لثلاثة أشهر
رام الله - دنيا الوطن
أصدر الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، قرارا بتمديد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لثلاثة أشهر اعتبارا من الخميس القادم.

وأكد القرار الرئاسي الذي حمل الرقم 317 لسنة 2019 أن التمديد جاء بعد الاطلاع على الدستور، وقانون العقوبات، إضافة إلى القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ.


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