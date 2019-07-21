دولي

ترامب يطالب النائبات اللواتي هاجمهن بـ"الاعتذار لأميركا"

ترامب يطالب النائبات اللواتي هاجمهن بـ"الاعتذار لأميركا"
رام الله - دنيا الوطن
جدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاحد هجومه على أربع نائبات ديموقراطيات بعد هجمات الأسبوع الماضي وصفت ب"العنصرية"، وطالبهن بالاعتذار "عن الأمور الفظيعة (الكريهة) التي قلنها".

وكتب في تغريدة "لا أعتقد أن النائبات الأربع قادرات على حب بلادنا"، في إشارة الى الكسندريا اوكازيو كورتيز، وإلهان عمر، وأيانا بريسلي، ورشيدة طليب (ميشيغان)، وهن جميعاً من الأقليات.

وأضاف "عليهن الاعتذار لأميركا (وإسرائيل) على الأمور الفظيعة (الكريهة) التي قلنها. إنهن يدمرن الحزب الديموقراطي، ولكنهن نساء ضعيفات ويفتقرن إلى الثقة بالنفس ولا يمكنهن أبدا تدمير أمتنا العظيمة".

والنائبات الأربع من أصول لاتينية وعربية وصومالية وأميركية-افريقية، وثلاث منهن ولدن في الولايات المتحدة.

وتأتي هذه التغريدات بعد أسبوع من إثارة ترامب عاصفة من الغضب عندما هاجم النائبات في سلسلة من التغريدات وطالبهن ب"العودة" إلى بلدانهن الام.

وفي خطوة نادرة وجه مجلس النواب الذي يهيمن عليه الديموقراطيون "توبيخا" لترامب الثلاثاء على "تصريحاته العنصرية" ضد النائبات المعروفات باسم "الفرقة".

وفي اليوم التالي هتف حشد في تجمع انتخابي لترامب في غرينفيل في كارولاينا الشمالية (اكرر الشمالية) بعبارة "اعيدوهن إلى بلادهن" اثناء مهاجمته النائبات مرة أخرى.

ووصف أمام آلاف من انصاره في التجمع إلهان عمر وغيرها من الديموقراطيين بأنهم "يساريون يعتبرون أمتنا قوة الشر".

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