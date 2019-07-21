شؤون فلسطينية

التجمّع الصحفي الديمقراطي يرفُض الزيارة التطبيعية لوفد يضم إعلاميين عرب إلى اسرائيل

التجمّع الصحفي الديمقراطي يرفُض الزيارة التطبيعية لوفد يضم إعلاميين عرب إلى اسرائيل
رام الله - دنيا الوطن
استنكر التجمّع الصحفي الديمقراطي، اليوم الاحد، الزيارة التي يقوم بها وفد يضم إعلاميين ونشطاء من عدّة ‎دول عربية إلى اسرائيل بدعوةٍ من وزارة الخارجية الإسرائيلية، معتبرا أنها تطبيعية علنية.

وأشاد التجمع في بيان صحفي تلقت "دنيا الوطن" نسخة عنه، بالموقف الفلسطيني المُوحّد، رسميًا وشعبيًا، الرافض للتعاطي أو التعامل مع المشاريع التصفوية المُشبوهة على رأسها ما يُسمى " صفقة القرن ".

وفيما يلي نص البيان:

تصريح صحفي

التجمّع الصحفي الديمقراطي يرفُض الزيارة التطبيعية لوفد يضم إعلاميين عرب إلى الكيان
  
يستنكر التجمّع الصحفي الديمقراطي الزيارة التي يقوم بها وفد يضم إعلاميين ونشطاء من عدّة ‎دول عربية إلى الكيان الصهيوني بدعوةٍ من وزارة الخارجية "الإسرائيلية"، وذلك في زيارةٍ تطبيعية علنية.  وإذ يُجدّد التجمّع رفضه لكافة هذه الزيارات والممارسات التطبيعية السافرة، فإنه في ذات الوقت يُطالب بضرورةِ كشف وفضح كل من تسوّل له نفسه بالتعالي على دماء الشهداء بزيارة الاحتلال الصهيوني الذي لا ينفك عن إيذاء شعبنا الفلسطيني ليل نهار. 

ويُشيد التجمع بالموقف الفلسطيني المُوحّد، رسميًا وشعبيًا، الرافض للتعاطي أو التعامل مع المشاريع التصفوية المُشبوهة على رأسها ما يُسمى "صفقة القرن" والتي يراد منها حل الأزمات التي تسبب بها الاحتلال على حساب الحقوق المشروعة لشعبنا، مُشيرًا إلى أن هذه الزيارات يسعى من خلالها الكيان المجرم لتبييض صورته أمام العالم، وهذا ما تريده أيضًا المشاريع المشبوهة.

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