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شاهد: السعودية "ترمق" إيران بنظرات حادة في فنزويلا

شاهد: السعودية "ترمق" إيران بنظرات حادة في فنزويلا
رام الله - دنيا الوطن
التقطت عدسات الكاميرا، اليوم الأحد، السفير السعودي في فنزويلا، سعد بن عبد الله السعد، وهو يرمق وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، بنظرات حادة لفتت الأنظار.

والتقطت الصورة التي نشرتها وسائل إعلام إيرانية على هامش اجتماع دول عدم الانحياز في العاصمة الفنزويلية كاراكاس.

يذكر أن ظريف وصل صباح السبت إلى فنزويلا في ثاني محطاته ضمن جولته الأمريكية بعد نيويورك، حيث يعتزم زيارة نيكاراغوا وبوليفيا.

وكان الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو قد استقبل ظريف أمس السبت، وبحث معه العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

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