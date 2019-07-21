شؤون فلسطينية

فدا والجهاد الإسلامي يؤكدان على وحدة الموقف في مواجهة صفقة القرن

فدا والجهاد الإسلامي يؤكدان على وحدة الموقف في مواجهة صفقة القرن
رام الله - دنيا الوطن
 في إطار العلاقات الثنائية التي تجمع الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني (فدا) وحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين عقد صباح اليوم الأحد اجتماعاً مشتركاً في مكتب (فدا) المركزي بغزة بحضور قيادات من الجهاد الإسلامي وحزب فدا في قطاع غزة، وتناول الاجتماع عدد من المواضيع الراهنة والملحة على الصعيد الوطني والصراع الفلسطيني مع الاحتلال الصهيوني والإقليمي والدولي.

وأكد الطرفان على التالي:
ضرورة توحيد الجهد الرسمي والشعبي في مواجهة صفقة القرن، والعمل على التصدي لها على كافة الجبهات.

إنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة الفلسطينية، وتوحيد الصفوف في معركة التصدي لصفقة القرن وكافة المشاريع المشبوهة التي تعمل على تدمير مشروعنا الوطني.

الدعوة لعقد اجتماع لجنة تفعيل وتطوير م.ت.ف " الإطار القيادي المؤقت " أو اجتماع يضم كافة الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية يتوج باتفاق على برنامج وطني يلبي حقوق شعبنا وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير وعودة اللاجئين من أبناء شعبنا، وإقامة دولتنا المستقلة وعاصمتها القدس، وذلك عبر استنهاض م.ت.ف وتفعيلها وتعزيز دورها الكفاحي في التصدي لكافة المشاريع المشبوهة وفي مقدمتها صفقة القرن.

تعزيز المشاركة الشعبية في مسيرات العودة وكسر الحصار، والعمل على تطويرها بما يخدم القضية الوطنية.

التأكيد على حق شعبنا في مخيمات لبنان في العيش الكريم ورفض قرارات وزير العمل اللبناني، والتأكيد على أن شعبنا في لبنان ليس وافداً طواعية بل هو موجود قسري نتيجة هزيمة عام 48 و 67 للجيوش العربية، ولا يجوز بأي شكل من الأشكال مساواته أو التعاطي معه كوافد أو زائر مؤقت إلى لبنان لأنه موجود كضيف على لبنان حتى تحقيق العودة إلى فلسطين.
* اتفق الطرفان على صياغة مبادرة وطنية تشكل أساساً لمبادرة وطنية شاملة لإنهاء الانقسام وتعزيز الوحدة الوطنية وتحقيق الشراكة في مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية وإعادة الاعتبار للمشروع الوطني الفلسطيني.

التأكيد على دور وأهمية العمل الوطني المشترك في كافة اللجان والهيئات الوطنية لتعزيز لغة العمل الجماعي المشترك لضمان استمرار وحماية الانسجام الوطني كرافعة لاستعادة المصالحة وحماية الثوابت الوطنية.

وفي ختام الاجتماع أكد الطرفان على ضرورة استمرار وتعزيز العلاقة الثنائية من خلال لقاءات العمل المشترك وتقييم ما يجري على الساحة الداخلية والخارجية، ووجه الطرفان التحية لشهداء فلسطين والأسرى والجرحى ولشعبنا الصامد في مخيمات لبنان.

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