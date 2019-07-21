دولي

شاهد: مادورو مخاطباً المصورين: صوروا.. فهذا ظريف طائرة مُسيّرة بحد ذاته

شاهد: مادورو مخاطباً المصورين: صوروا.. فهذا ظريف طائرة مُسيّرة بحد ذاته
رام الله - دنيا الوطن
مازح الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو المصورين الذين حضروا لقاءه مع وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف قائلا: "صوروا، فهذا ظريف طائرة مسيرة بحد ذاته!".

واستقبل مادورو ظريف أمس السبت، وبحث الجانبان مختلف أبعاد العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

وركّز ظريف في مباحثاته مع دلسي رودریغرز النائب الأول للرئيس الفنزويلي على آخر التطورات في العلاقات بين البلدين وكيفية توطيدها على مختلف الأصعدة بالإضافة إلى أهم الشؤون الإقليمية والدولية.

ووصل ظريف صباح السبت إلى فنزويلا في ثانية محطاته ضمن جولته الأمريكية بعد نيويورك، حيث يعتزم زيارة نيكاراغوا وبوليفيا.

 

 

أخبار ذات صلة

وزير إسرائيلي: &#34;إسرائيل الدولة الوحيدة في العالم التي تقتل إيرانيين منذ عامين&#34;

وزير إسرائيلي: "إسرائيل الدولة الوحيدة في العالم التي تقتل إيرانيين منذ عامين"

لأول مرة.. وفد إعلامي يضم صحافيين من السعودية والعراق يزور &#34;إسرائيل&#34;

لأول مرة.. وفد إعلامي يضم صحافيين من السعودية والعراق يزور "إسرائيل"

صحيفة: بريطانيا تبحث خطط للرد على إيران بعد احتجاز الناقلة

صحيفة: بريطانيا تبحث خطط للرد على إيران بعد احتجاز الناقلة

زاعمة محاولته صنع صاروخ.. إسرائيل تقدم لائحة اتهام ضد أحد سكان رهط

زاعمة محاولته صنع صاروخ.. إسرائيل تقدم لائحة اتهام ضد أحد سكان رهط

صورة: وزير الطاقة الأمريكي يؤدي طقوساً في حائط البراق

صورة: وزير الطاقة الأمريكي يؤدي طقوساً في حائط البراق

شرط حزب العمل الوحيد للانضمام إلى نتنياهو

شرط حزب العمل الوحيد للانضمام إلى نتنياهو

بسبب عملية خانيونس.. استمرار العاصفة بجهاز الاستخبارات العسكرية في إسرائيل

بسبب عملية خانيونس.. استمرار العاصفة بجهاز الاستخبارات العسكرية في إسرائيل

شاهد: 900 رجل إطفاء يكافحون حرائق هائلة في البرتغال

شاهد: 900 رجل إطفاء يكافحون حرائق هائلة في البرتغال

التعليقات

الدنيا حكايات

حملة إعلامية ضد الإسراء والمعراج

حملة إعلامية ضد الإسراء والمعراج

شؤون فلسطينية

فدا والجهاد الإسلامي يؤكدان على وحدة الموقف في مواجهة صفقة القرن

فدا والجهاد الإسلامي يؤكدان على وحدة الموقف في مواجهة صفقة القرن

مصرع طفل داخل مركبة جنوب الخليل

مصرع طفل داخل مركبة جنوب الخليل

مركز حماية: الاحتلال استخدام القوة المفرطة بحق المدنيين السلميين شرقي القطاع

مركز حماية: الاحتلال استخدام القوة المفرطة بحق المدنيين السلميين شرقي القطاع

الحملة الوطنية: عدد كبير من الطلبة لن يلتحق بالجامعات بسبب الوضع الاقتصادي

الحملة الوطنية: عدد كبير من الطلبة لن يلتحق بالجامعات بسبب الوضع الاقتصادي

أبو ليلى: إعادة تشكيل مجلس القضاء سيزيد الهيمنة على السلطة القضائية

أبو ليلى: إعادة تشكيل مجلس القضاء سيزيد الهيمنة على السلطة القضائية

مسؤول إيراني لدى استقباله العاروري: استمرار المقاومة الضامن للانتصار على محتلي القدس

مسؤول إيراني لدى استقباله العاروري: استمرار المقاومة الضامن للانتصار على محتلي القدس

الخارجية تُطالب الجنائية الدولية بتحمل مسؤولياتها تجاه مجزرة الهدم في صور باهر

الخارجية تُطالب الجنائية الدولية بتحمل مسؤولياتها تجاه مجزرة الهدم في صور باهر

الكشف عن الآلية الجديدة لصرف رواتب موظفي غزة

الكشف عن الآلية الجديدة لصرف رواتب موظفي غزة

منوعات

ضمن مهرجان &#34;شاشات الـ11.. فيلم الغول عن الحرب التي تأكل الأطفال!

ضمن مهرجان "شاشات الـ11.. فيلم الغول عن الحرب التي تأكل الأطفال!

بعد صورتها التي صدمت الجمهور.. رغدة تكشف حقيقة مرضها

بعد صورتها التي صدمت الجمهور.. رغدة تكشف حقيقة مرضها

بعد غياب طويل.. شاهدوا كيف أصبحت نينا وريدا بطرس؟

بعد غياب طويل.. شاهدوا كيف أصبحت نينا وريدا بطرس؟

ريهام سعيد تكشف لأول مرة عن السبب وراء مرضها الخطير

ريهام سعيد تكشف لأول مرة عن السبب وراء مرضها الخطير

ممثلة بوليود الشهيرة &#34;كانجانا&#34; تروي تفاصيل تخديرها واغتصابها في سيارة النجم اديتيا بانتشولي

ممثلة بوليود الشهيرة "كانجانا" تروي تفاصيل تخديرها واغتصابها في سيارة النجم اديتيا بانتشولي

شاهد.. نسرين طافش ترقص سامبا بفستان قصير

شاهد.. نسرين طافش ترقص سامبا بفستان قصير

هيفاء وهبي تخطف الأنظار في أحدث ظهور في زفاف نجل إيلي صعب

هيفاء وهبي تخطف الأنظار في أحدث ظهور في زفاف نجل إيلي صعب

أول رد من محمد عساف على دنيا بطمة بعد وصفه بـ &#34;الإشمئزاز&#34;

أول رد من محمد عساف على دنيا بطمة بعد وصفه بـ "الإشمئزاز"

طلاق هنا شيحة وأحمد فلوكس بعد أقل من عام على الزواج

طلاق هنا شيحة وأحمد فلوكس بعد أقل من عام على الزواج

ممثل شهير يتعرض للطعن على المسرح أمام الجمهور وعدسات الكاميرات

ممثل شهير يتعرض للطعن على المسرح أمام الجمهور وعدسات الكاميرات

عربي

شاهد: السعودية &#34;ترمق&#34; إيران بنظرات حادة في فنزويلا

شاهد: السعودية "ترمق" إيران بنظرات حادة في فنزويلا

الأمم المتحدة تحث أطراف النزاع على الالتزام بالقانون الدولي بليبيا

الأمم المتحدة تحث أطراف النزاع على الالتزام بالقانون الدولي بليبيا

إحالة أكثر من 20 طبيبا للتأديب بسبب الإهمال بمصر

إحالة أكثر من 20 طبيبا للتأديب بسبب الإهمال بمصر

الخطوط الجوية الألمانية &#34;لوفتهانزا&#34; تستأنف رحلاتها إلى القاهرة

الخطوط الجوية الألمانية "لوفتهانزا" تستأنف رحلاتها إلى القاهرة