شؤون فلسطينية

اشتية: سنعمل على توفير الحماية الفورية والدائمة للمشافي الحكومية

اشتية: سنعمل على توفير الحماية الفورية والدائمة للمشافي الحكومية
التقى رئيس الوزراء د. محمد اشتية، اليوم الأحد في مكتبه برام الله، وفدا من المجلس الطبي الفلسطيني برئاسة وزيرة الصحة د. مي الكيلة، لبحث عدد من القضايا الهامة.

وشدد على أن الاعتداءات على المشافي الحكومية والكوادر الطبية أمر خطير ومدان، وأنه سيصدر تعليماته للمؤسسة الأمنية بتوفير الحماية الفورية والدائمة للمشافي لحمايتها من الاعتداءات عليها وعلى كوادرها، مشيرا إلى أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحق المعتدين.

وفي سياق متصل شدد اشتية على أهمية قيام المجلس الطبي الفلسطيني بجذب الكفاءات الطبية الفلسطينية، بالإضافة إلى تدريب الكوادر العاملة في قطاع الصحة، معتبرا أن ذلك يساهم في توطين الخدمات الطبية، والتقليل من الاعتماد على التحويلات الطبية
الى خارج مشافي وزارة الصحة.

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