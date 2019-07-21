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الخطوط الجوية الألمانية "لوفتهانزا" تستأنف رحلاتها إلى القاهرة

الخطوط الجوية الألمانية "لوفتهانزا" تستأنف رحلاتها إلى القاهرة
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت شركة الخطوط الجوية الألمانية "لوفتهانزا" اليوم الأحد عن استئناف رحلاتها إلى القاهرة، بعد تعليق استمر يوما، لدواع أمنية.

ويظهر موقع الشركة أن الرحلة رقم LH582 أقلعت من مطار فرانكفورت في ألمانيا بعد تأجيلها لنحو ساعتين، ومن المتوقع أن تصل العاصمة المصرية في وقت لاحق من اليوم.

ومن المقرر أن تغادر رحلة أخرى للشركة الألمانية من مدينة ميونيخ إلى القاهرة في الساعة التاسعة مساء بالتوقيت المحلي (الثامنة بتوقيت غرينيتش).

ونقلت أمس قناة ARD عن الشركة قولها في بيان :"بما أن السلامة هي الأولوية القصوى لـ Lufthansa، فقد أوقفت شركة الطيران رحلاتها إلى القاهرة مؤقتا اليوم حتى يتم تقييم الوضع". ولم يتم الكشف عن التفاصيل.

وفي بيان لاحق كشفت الخطوط الألمانية "لوفتهانزا" أنها ستستأنف رحلاتها من مطاري ميونيخ وفرانكفورت إلى القاهرة، يوم الأحد.

وأشارت وسائل الإعلام إلى أن "لوفتهانزا" استخدمت في بياناتها مصطلح "السلامة" وليس "الأمن".

وجاء ذلك بعد ساعات من إعلان شركة الخطوط الجوية البريطانية British Airways إلغاء جميع رحلاتها إلى القاهرة لمدة أسبوع لدواع أمنية كـ"إجراء احترازي لإجراء تقييمات إضافية" عقب مراجعة " الترتيبات الأمنية".

وحذرت الخارجية البريطانية مواطنيها الذين ينوون السفر إلى مصر من"خطر مرتفع لهجمات إرهابية ضد الطيران"، مؤكدة اتخاذ إجراءات أمنية إضافية في جميع الرحلات التي تغادر مصر إلى المملكة المتحدة.

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