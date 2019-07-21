التعليم العالي تعلن منح دراسية في بولندا وفيتنام وكوبا ومصر وسلطنة عُمان
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم، عن توفر منح
دراسية في بولندا وفيتنام وكوبا ومصر وسلطنة عُمان للعام 2019 - 2020 بمجال البكالوريوس.
ودعت الوزارة المعنيين بالمنافسة على هذه المنح زيارة موقعها الالكتروني www.mohe.pna.ps للاطلاع على كامل وتفاصيل وتعليمات والوثائق المطلوبة، والشروط والتخصصات والموعد النهائي للتقديم.
أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم، عن توفر منح
دراسية في بولندا وفيتنام وكوبا ومصر وسلطنة عُمان للعام 2019 - 2020 بمجال البكالوريوس.
ودعت الوزارة المعنيين بالمنافسة على هذه المنح زيارة موقعها الالكتروني www.mohe.pna.ps للاطلاع على كامل وتفاصيل وتعليمات والوثائق المطلوبة، والشروط والتخصصات والموعد النهائي للتقديم.
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