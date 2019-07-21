وزير إسرائيلي: "إسرائيل الدولة الوحيدة في العالم التي تقتل إيرانيين منذ عامين"

قال وزير التعاون الإقليمي في الحكومة الإسرائيلية، تساحي هانغبى، الأحد، إن إسرائيل "هي الدولة الوحيدة في العالم التي تقتل إيرانيين منذ عامين".



وتطرق هانغبي اثناء مقابلة إذاعية، الى التوتر في منطقة الخليج: "اننا نوجه الضربات مئات الضربات للإيرانيين في سوريا، وأحيانًا نعترف بذلك، وأحيانًا أخرى تتحدث عن ذلك مصادر أجنبية. أحيانًا يتحدث عن ذلك رئيس الأركان وأحيانًا أخرى قائد سلاح الجو المنتهية ولايته، غير ان كل ذلك عبارة عن نهج متناسقة".



وردًا على سؤال "ماذا سيحدث إذا وقعت إسرائيل في مشكلة مع إيران"، نظرا إلى ما رد الفعل الأمريكي الفاتر على الأزمة الحالية بين بريطانيا وطهران مع ان البلدين حليفان، أجاب الوزير هانغبي: "لعلك تلاحظ أن الإيرانيين محدودون للغاية في ردودهم، لديهم قدرات، غير انه يدركون أن إسرائيل تعني التورط بجدية".



وتابع: "نحن نتصرف بحزم شديد عندما يتعلق الامر بأمننا القومي. لم نلاحظ حتى الآن ان الإيرانيين تراجعوا عن نواياهم بتعزيز تواجدهم العسكري على الأراضي السورية، هذه المعركة لم تنته بعد، ولكن كما يقال فالإيرانيين يدركون جيدا مع من يتعاملون وبمن يتحرشون، بالطبع ليس بنا".





رام الله - دنيا الوطن