لأول مرة.. وفد إعلامي يضم صحافيين من السعودية والعراق يزور "إسرائيل"

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارة خارجية الاحتلال، يوم الأحد، أن وفدا إعلاميا من دول عربية، يضم لأول مرة اعلاميين من السعودية والعراق يزور "إسرائيل" هذا الأسبوع.



وقالت الوزارة الوزارة لقناة i24NEWS الإسرائيلية إن الوفد يضم ستة إعلاميين وسيزور متحف المحرقة "ياد فاشيم"، ومبنى الكنيست ومواقع مقدسة في مدينة القدس المحتلة.



ومن المخطط أن يجتمع الوفد الإعلامي مع أعضاء كنيست، ومسؤولين في وزارة الخارجية وشخصيات أكاديمية. وسيتجول الوفد في عدة مدن من فلسطين التاريخية، وسيزور حيفا، الناصرة وتل أبيب.



وذكرت الوزارة أن الوفد الإعلامي جزء منهم من دول عربية لا تربطها علاقات دبلوماسية مع دولة الاحتلال.