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دولي

صحيفة: بريطانيا تبحث خطط للرد على إيران بعد احتجاز الناقلة

صحيفة: بريطانيا تبحث خطط للرد على إيران بعد احتجاز الناقلة
رام الله - دنيا الوطن
 ذكرت صحيفة "تليجراف" البريطانية، أن وزراء بالحكومة البريطانية يعدون خططا لاستهداف "النظام الإيراني" بعقوبات، بعد أن احتجزت طهران ناقلة نفط بريطانية في مضيق هرمز.

وأضافت أن وزير الخارجية جيرمي هانت سيعلن اليوم الأحد حزمة من التدابير الدبلوماسية والاقتصادية ضد إيران، من بينها تجميد أصول، ردا على احتجاز الناقلة البريطانية "ستينا إمبيرو".

وتابعت أن المملكة المتحدة قد تدفع أيضا باتجاه إعادة فرض عقوبات الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة التي رفعت في 2016 على خلفية الاتفاق النووي المبرم مع طهران، والتي سمحت بإنهاء تجميد أصول بمليارات الدولارات وبيع النفط الإيراني دوليا.

من جانبه، قال رئيس البرلمان الإيراني علي لاريجاني اليوم الأحد. إن ما قام به الحرس الثوري هو "رد على القرصنة البريطانية".

وقال لاريجاني :"البريطانيون قاموا بالقرصنة والحرس الثوري رد على ذلك".

كانت السلطات في إقليم جبل طارق، التابع للتاج البريطاني، ذكرت في الرابع من الشهر الجاري أن عناصر من مشاة البحرية البريطانية والشرطة المحلية، احتجزوا ناقلة نفط إيرانية قبالة جبل طارق، كانت في طريقها إلى سورية، بعد الاشتباه في أنها تخرق العقوبات المفروضة من جانب الاتحاد الأوروبي على سورية. وقد هددت إيران بالرد على هذا.

وبالفعل ردت إيران أمس الأول الجمعة باحتجاز ناقلة "ستينا إمبيرو" التي ترفع العلم البريطاني.

هذا وأعلنت طهران اليوم أن ناقلة نفط إيرانية كانت أجبرت على الرسو في ميناء جدة السعودي في أيار/مايو بعد مشكلة فنية "أفرجت عنها" السعودية السبت.

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