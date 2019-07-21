مصرع طفل داخل مركبة جنوب الخليل

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رام الله - دنيا الوطن

توفي الطفل اياد يوسف أبو الكباش البالغ من العمر 4 سنوات اليوم، نتيجة تعرضه للاختناق داخل مركبة ببلدة السموع.



وأوضح الناطق باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات أن الطفل المذكور قد وصل إلى مستشفى يطا الحكومي متوفيا، وبناء على ذلك تحركت الشرطة الى المستشفى للوقوف على ملابسات الحادثة.



وأكد ارزيقات أن الطفل قد تعرض للاختناق أثناء وجوده داخل مركبة مغلقة بالقرب من منزله، حيث جرى نقله ومحاولة اسعافه الى المستشفى لكنه فارق الحياة قبل وصوله الى المستشفى.



وبين ارزيقات أن الشرطة باشرت التحقيق في الحادثة.