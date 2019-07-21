النخالة: نسعى لصيغة تفاهم ترضي الجميع بشأن العمال الفلسطينيين في لبنان

زياد النخالة الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي

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رام الله - دنيا الوطن

أكد الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، زياد النخالة، أن الفصائل الفلسطينية في لبنان تناقش قرار وزير العمل اللبناني الذي يتعلق باللاجئين الفلسطينيين، وتعمل على إيجاد صيغة تفاهم بعيدا عن تصعيد الأوضاع.



وقال النخالة، وفق ما نقل الموقع الرسمي لحركة الجهاد الإسلامي: "لا نريد تصعيد الوضع وإحداث شرخ في الساحة اللبنانية، لنضمن حقوق الشعب الفلسطيني المدنية وحقوق العمال، نحن نسعى لحل الموضوع بالحوار".



وأضاف: لدينا عتب كبير على الإخوة في لبنان عندما يساووا العامل الفلسطيني بالعامل الوافد، لأن ذلك سيترتب عليه إجراءات كبيرة باعتبار الفلسطيني وافدا أيضا، في حين أنه هو لاجئ تقع عليه ظروف مختلفة، ونتوقع من المؤسسة الرسمية اللبنانية ومن الشعب اللبناني أن يكون هناك خصوصية للاجئين الفلسطينيين".



وأكد النخالة وجود مساعي لإبرام صيغة تفاهم ترضي الجميع بما لا يجحف بحق العمال الفلسطينيين.