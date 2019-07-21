شؤون فلسطينية

مركز حماية: الاحتلال استخدام القوة المفرطة بحق المدنيين السلميين شرقي القطاع

مركز حماية: الاحتلال استخدام القوة المفرطة بحق المدنيين السلميين شرقي القطاع
رام الله - دنيا الوطن
دان مركز حماية لحقوق الإنسان استمرار قوات الإحتلال الإسرائيلي المتمركزة حول قطاع غزة باستهدافها للمدنيين العزل المشاركين في مسيرات العودة السلمية على امتداد السياج الفاصل شرقي القطاع، واستخدام القوة المفرطة رغم المطالبات
الدولية بضرورة احترام حق التجمع السلمي في التعامل مع المدنيين الفلسطينيين.

وبحسب متابعات باحثي المركز فقد استخدمت سلطات الإحتلال القوة المتعمدة والمميتة تجاه المدنين المشاركين في المسيرات، مما أدى إلى إصابة (97) مواطن بجراح متفاوتة برصاص الإحتلال الإسرائيلي خلال مشاركتهم في الجمعة السابعة
والستون شرق القطاع في مخيمات العودة منهم (49) مصابًا بالرصاص الحي، وكان من ضمنهم 4 مسعفين وصحفيين وذلك أثناء ممارستهم أعمالهم.

ولاحظ باحثو المركز تعمد جنود الإحتلال إطلاق النار بشكل مباشر تجاه المتظاهرين السلميين في إطار خطة منهجية تستهدف كل المتظاهرين دون تمييز.

وجدد مركز حماية لحقوق الإنسان، إدانته للإستخدام المفرط للقوة من قبل قوات الإحتلال الإسرائيلي، فإنه يؤكد أن صمت المجتمع الدولي على هذه الجرائم جعلها أن تشعر بأنها فوق القانون وتواصل انتهاكاتها غير مبالية بموقف المجتمع
الدولي. 

ودعا المجتمع الدولي وكافة الأطراف الموقعة على اتفاقية جنيف الرابعة إجبار سلطات الإحتلال على التوقف عن انتهاكاتها بحق المتظاهرين السلميين، وانتهاكاتها لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني بحق المتظاهرين السلميين، وتوفير الحماية الدولية لهم كجزء من واجباته القانونية تجاه السكان في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

أخبار ذات صلة

المستشار عيسى أبو شرار يتسلم مهامه رئيساً للمحكمة العليا ولمجلس القضاء الانتقالي

المستشار عيسى أبو شرار يتسلم مهامه رئيساً للمحكمة العليا ولمجلس القضاء الانتقالي

مصرع طفل داخل مركبة جنوب الخليل

مصرع طفل داخل مركبة جنوب الخليل

النخالة: نسعى لصيغة تفاهم ترضي الجميع بشأن العمال الفلسطينيين في لبنان

النخالة: نسعى لصيغة تفاهم ترضي الجميع بشأن العمال الفلسطينيين في لبنان

الكيالي: 33 ألف موظف بغزة سيستفيدون من الآلية الجديدة للرواتب

الكيالي: 33 ألف موظف بغزة سيستفيدون من الآلية الجديدة للرواتب

الحملة الوطنية: عدد كبير من الطلبة لن يلتحق بالجامعات بسبب الوضع الاقتصادي

الحملة الوطنية: عدد كبير من الطلبة لن يلتحق بالجامعات بسبب الوضع الاقتصادي

أبو ليلى: إعادة تشكيل مجلس القضاء سيزيد الهيمنة على السلطة القضائية

أبو ليلى: إعادة تشكيل مجلس القضاء سيزيد الهيمنة على السلطة القضائية

مسؤول إيراني لدى استقباله العاروري: استمرار المقاومة الضامن للانتصار على محتلي القدس

مسؤول إيراني لدى استقباله العاروري: استمرار المقاومة الضامن للانتصار على محتلي القدس

الخارجية تُطالب الجنائية الدولية بتحمل مسؤولياتها تجاه مجزرة الهدم في صور باهر

الخارجية تُطالب الجنائية الدولية بتحمل مسؤولياتها تجاه مجزرة الهدم في صور باهر

التعليقات

الدنيا حكايات

حملة إعلامية ضد الإسراء والمعراج

حملة إعلامية ضد الإسراء والمعراج

شؤون فلسطينية

مصرع طفل داخل مركبة جنوب الخليل

مصرع طفل داخل مركبة جنوب الخليل

مركز حماية: الاحتلال استخدام القوة المفرطة بحق المدنيين السلميين شرقي القطاع

مركز حماية: الاحتلال استخدام القوة المفرطة بحق المدنيين السلميين شرقي القطاع

الحملة الوطنية: عدد كبير من الطلبة لن يلتحق بالجامعات بسبب الوضع الاقتصادي

الحملة الوطنية: عدد كبير من الطلبة لن يلتحق بالجامعات بسبب الوضع الاقتصادي

أبو ليلى: إعادة تشكيل مجلس القضاء سيزيد الهيمنة على السلطة القضائية

أبو ليلى: إعادة تشكيل مجلس القضاء سيزيد الهيمنة على السلطة القضائية

الخارجية تُطالب الجنائية الدولية بتحمل مسؤولياتها تجاه مجزرة الهدم في صور باهر

الخارجية تُطالب الجنائية الدولية بتحمل مسؤولياتها تجاه مجزرة الهدم في صور باهر

إسرائيل تُعلن إحباط عملية تهريب 11 هاتفاً نقالاً لسجن (عوفر)

إسرائيل تُعلن إحباط عملية تهريب 11 هاتفاً نقالاً لسجن (عوفر)

المرور بغزة تُوضح سبب فتح شارع الشفاء باتجاهين

المرور بغزة تُوضح سبب فتح شارع الشفاء باتجاهين

الحملة الوطنية للمطالبة بتخفيض الرسوم.. الأوضاع الاقتصادية ستقتل أحلام آلاف الطلبة بالالتحاق بالجامعات

الحملة الوطنية للمطالبة بتخفيض الرسوم.. الأوضاع الاقتصادية ستقتل أحلام آلاف الطلبة بالالتحاق بالجامعات

منوعات

بعد صورتها التي صدمت الجمهور.. رغدة تكشف حقيقة مرضها

بعد صورتها التي صدمت الجمهور.. رغدة تكشف حقيقة مرضها

بعد غياب طويل.. شاهدوا كيف أصبحت نينا وريدا بطرس؟

بعد غياب طويل.. شاهدوا كيف أصبحت نينا وريدا بطرس؟

ريهام سعيد تكشف لأول مرة عن السبب وراء مرضها الخطير

ريهام سعيد تكشف لأول مرة عن السبب وراء مرضها الخطير

ممثلة بوليود الشهيرة &#34;كانجانا&#34; تروي تفاصيل تخديرها واغتصابها في سيارة النجم اديتيا بانتشولي

ممثلة بوليود الشهيرة "كانجانا" تروي تفاصيل تخديرها واغتصابها في سيارة النجم اديتيا بانتشولي

شاهد.. نسرين طافش ترقص سامبا بفستان قصير

شاهد.. نسرين طافش ترقص سامبا بفستان قصير

هيفاء وهبي تخطف الأنظار في أحدث ظهور في زفاف نجل إيلي صعب

هيفاء وهبي تخطف الأنظار في أحدث ظهور في زفاف نجل إيلي صعب

أول رد من محمد عساف على دنيا بطمة بعد وصفه بـ &#34;الإشمئزاز&#34;

أول رد من محمد عساف على دنيا بطمة بعد وصفه بـ "الإشمئزاز"

طلاق هنا شيحة وأحمد فلوكس بعد أقل من عام على الزواج

طلاق هنا شيحة وأحمد فلوكس بعد أقل من عام على الزواج

ممثل شهير يتعرض للطعن على المسرح أمام الجمهور وعدسات الكاميرات

ممثل شهير يتعرض للطعن على المسرح أمام الجمهور وعدسات الكاميرات

من هي المُطربة التي غارت منها أم كلثوم وأنقذها جمال عبد الناصر من الإفلاس؟

من هي المُطربة التي غارت منها أم كلثوم وأنقذها جمال عبد الناصر من الإفلاس؟

عربي

دعت إيران للإفراج عن السفينة البريطانية..عُمان تُطالب باحترام خطوط الملاحة وضبط النفس

دعت إيران للإفراج عن السفينة البريطانية..عُمان تُطالب باحترام خطوط الملاحة وضبط النفس

إسرائيل قصفت أهدافاً بالعراق قبل يومين

إسرائيل قصفت أهدافاً بالعراق قبل يومين

السعودية تُحذّر من شركات حج وهمية

السعودية تُحذّر من شركات حج وهمية

حزب (النهضة) يُرشح الغنوشي للانتخابات التونسية المُقبلة

حزب (النهضة) يُرشح الغنوشي للانتخابات التونسية المُقبلة