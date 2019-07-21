الكيالي: 33 ألف موظف بغزة سيستفيدون من الآلية الجديدة للرواتب

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رام الله - دنيا الوطن

قال وكيل وزارة المالية بغزة، يوسف الكيالي: إن آلية صرف رواتب الموظفين الجديدة، سيستفيد منها قرابة 33600 موظف، من فئة 1200 شيكل وحتى 3600 شيكل.



وأوضح الكيالي، وفق ما نقلت وكالة (الرأي)، أن الزيادة الجديدة، تكلف خزينة المالية 3.6 مليون شيكل إضافية، على سلّم الرواتب.



وأشار إلى أن الآلية الجديدة، مستمرة خلال الأشهر المقبلة، وليست مرتبطة بدفعة شهر آيار/ مايو فقط.



ووفي وقت سابق، كشفت وزارة المالية عن الآلية الجديدة لرواتب موظفي غزة، موضحة أن الرواتب من 1200 الى 3600 شيكل، سيجري صرف (1200 شيكل + 10% من (اجمالي الراتب المتبقي بعد خصم 1200 شيكل).