الحملة الوطنية: عدد كبير من الطلبة لن يلتحق بالجامعات بسبب الوضع الاقتصادي

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رام الله - دنيا الوطن

حذر الناطق باسم الحملة الوطنية، عبد الهادي مسلم، من أن نسبة كبيرة من الطلبة الناجحين في امتحان الانجاز، والذين حصلوا على معدلات تسمح لهم بالدراسة في الجامعات لن يتمكنوا من التسجيل أو الإلتحاق بها لعدم قدرة ذويهم الموظفين، والذين يتقاضون اقل من نصف رواتبهم على دفع الرسوم الدراسية لهم.



وأكد مسلم، أن هؤلاء الطلبة سيفقدون مستقبلهم، وسيشكلون عبئًا على أسرهم، وسيكون مصيرهم أما الشارع أو التفكير في الهجرة خارج الوطن.



وأضاف مسلم، أن الموظف لا يفكر الان بتعليم اولاده في الجامعات بقدر ما يفكر في توفير الطعام والاحتياجات الضرورية لهم في ظل ما يعانيه من أوصاع اقتصادية في غاية الصعوبة هذا ان كان ليس عليه قروض او غير مطارد للشرطة أو النيابة أو أصحاب المنازل.



وأشار إلى أن الأزمة المالية ستؤثر ليس فقط على الطلبة، بل وصلت الى الجامعات بشكل كبير، لعدم قدرة الموظفين على تسديد الرسوم الدراسية لأبنائهم، ما أدى إلى خلق ازمة جديدة، أدت إلى تقليل الجامعة من عدد الموظفين، واللجوء إلى نظام السلف.



وقال مسلم: أن الحملة الوطنية، مستمرة في مساعيها، لمطالبة السلطة الفلسطينية بتسديد الرسوم الجامعية لأبناء الموظفين من مستحقاتهم".



وأوضح أن الدكتور وليد القدوة رئيس الحملة قدم خطة مقترحة للحكومة لدفع الرسوم الدراسية، لأبناء الموظفين في الجامعات الفلسطينية والعربية من المستحقات الخاصة بهم، لدى وزارة المالية.



وأضاف أن المقترح يستند على قيام وزارة المالية بتوقيع اتفاق مع البنوك بغزة، لدفع الرسوم الدراسية لأبناء الموظفين من المستحقات على أن تتحمل الجامعات الفوائد، وهذا ينطبق على دفع الرسوم الدراسية لأبناء الموظفين الملتحقين في المدارس الخاصة بفلسطين.



وأكد مسلم، أن هذا المقترح في حالة تنفيذه سبخفف العبء عن كاهل الطلبة وذويهم وسينعش الجامعات الفلسطينية، وسيخلق نوع من الاستقرار النسبي داخلها.



وختم الناطق باسم الحملة الوطنية، بتقديم التهاني والتبريكات للطلبة الناجحين في امتحان الانجاز، قائلًا: "أعانكم الله على ما تعانون به"، كما تمنى لهم التوفيق والنجاح".