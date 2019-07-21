شؤون فلسطينية

الحملة الوطنية: عدد كبير من الطلبة لن يلتحق بالجامعات بسبب الوضع الاقتصادي

الحملة الوطنية: عدد كبير من الطلبة لن يلتحق بالجامعات بسبب الوضع الاقتصادي
رام الله - دنيا الوطن
حذر الناطق باسم الحملة الوطنية، عبد الهادي مسلم، من أن نسبة كبيرة من الطلبة الناجحين في امتحان الانجاز، والذين حصلوا على معدلات تسمح لهم بالدراسة في الجامعات لن يتمكنوا من التسجيل أو الإلتحاق بها لعدم قدرة ذويهم الموظفين، والذين يتقاضون اقل من نصف رواتبهم على دفع الرسوم الدراسية لهم.

وأكد مسلم، أن هؤلاء الطلبة سيفقدون مستقبلهم، وسيشكلون عبئًا على أسرهم، وسيكون مصيرهم أما الشارع أو التفكير في الهجرة خارج الوطن.

وأضاف مسلم، أن الموظف لا يفكر الان بتعليم اولاده في الجامعات بقدر ما يفكر في توفير الطعام والاحتياجات الضرورية لهم في ظل ما يعانيه من أوصاع اقتصادية في غاية الصعوبة هذا ان كان ليس عليه قروض  او غير مطارد للشرطة أو النيابة أو أصحاب المنازل.

وأشار إلى أن الأزمة المالية ستؤثر ليس فقط على الطلبة، بل وصلت الى الجامعات  بشكل كبير، لعدم قدرة الموظفين على تسديد  الرسوم الدراسية لأبنائهم، ما أدى إلى خلق ازمة جديدة، أدت إلى تقليل الجامعة من عدد الموظفين، واللجوء  إلى نظام السلف.

وقال مسلم: أن الحملة الوطنية، مستمرة في مساعيها، لمطالبة  السلطة الفلسطينية بتسديد الرسوم الجامعية لأبناء الموظفين من مستحقاتهم".

وأوضح أن الدكتور وليد القدوة رئيس الحملة  قدم  خطة مقترحة للحكومة  لدفع الرسوم الدراسية، لأبناء الموظفين في الجامعات الفلسطينية والعربية من المستحقات الخاصة بهم، لدى وزارة المالية.

وأضاف أن المقترح يستند على قيام وزارة المالية بتوقيع اتفاق مع البنوك بغزة، لدفع الرسوم الدراسية لأبناء الموظفين من المستحقات على أن تتحمل الجامعات الفوائد، وهذا ينطبق  على دفع الرسوم الدراسية لأبناء الموظفين الملتحقين في المدارس الخاصة بفلسطين.

وأكد مسلم، أن هذا المقترح في حالة تنفيذه سبخفف العبء عن كاهل الطلبة وذويهم وسينعش الجامعات الفلسطينية، وسيخلق نوع من الاستقرار النسبي داخلها.

وختم الناطق باسم الحملة الوطنية، بتقديم التهاني والتبريكات للطلبة الناجحين في امتحان الانجاز، قائلًا: "أعانكم الله على ما تعانون به"، كما تمنى لهم التوفيق والنجاح".

أخبار ذات صلة

المستشار عيسى أبو شرار يتسلم مهامه رئيساً للمحكمة العليا ولمجلس القضاء الانتقالي

المستشار عيسى أبو شرار يتسلم مهامه رئيساً للمحكمة العليا ولمجلس القضاء الانتقالي

مصرع طفل داخل مركبة جنوب الخليل

مصرع طفل داخل مركبة جنوب الخليل

النخالة: نسعى لصيغة تفاهم ترضي الجميع بشأن العمال الفلسطينيين في لبنان

النخالة: نسعى لصيغة تفاهم ترضي الجميع بشأن العمال الفلسطينيين في لبنان

مركز حماية: الاحتلال استخدام القوة المفرطة بحق المدنيين السلميين شرقي القطاع

مركز حماية: الاحتلال استخدام القوة المفرطة بحق المدنيين السلميين شرقي القطاع

الكيالي: 33 ألف موظف بغزة سيستفيدون من الآلية الجديدة للرواتب

الكيالي: 33 ألف موظف بغزة سيستفيدون من الآلية الجديدة للرواتب

أبو ليلى: إعادة تشكيل مجلس القضاء سيزيد الهيمنة على السلطة القضائية

أبو ليلى: إعادة تشكيل مجلس القضاء سيزيد الهيمنة على السلطة القضائية

مسؤول إيراني لدى استقباله العاروري: استمرار المقاومة الضامن للانتصار على محتلي القدس

مسؤول إيراني لدى استقباله العاروري: استمرار المقاومة الضامن للانتصار على محتلي القدس

الخارجية تُطالب الجنائية الدولية بتحمل مسؤولياتها تجاه مجزرة الهدم في صور باهر

الخارجية تُطالب الجنائية الدولية بتحمل مسؤولياتها تجاه مجزرة الهدم في صور باهر

التعليقات

الدنيا حكايات

حملة إعلامية ضد الإسراء والمعراج

حملة إعلامية ضد الإسراء والمعراج

شؤون فلسطينية

مصرع طفل داخل مركبة جنوب الخليل

مصرع طفل داخل مركبة جنوب الخليل

مركز حماية: الاحتلال استخدام القوة المفرطة بحق المدنيين السلميين شرقي القطاع

مركز حماية: الاحتلال استخدام القوة المفرطة بحق المدنيين السلميين شرقي القطاع

الحملة الوطنية: عدد كبير من الطلبة لن يلتحق بالجامعات بسبب الوضع الاقتصادي

الحملة الوطنية: عدد كبير من الطلبة لن يلتحق بالجامعات بسبب الوضع الاقتصادي

أبو ليلى: إعادة تشكيل مجلس القضاء سيزيد الهيمنة على السلطة القضائية

أبو ليلى: إعادة تشكيل مجلس القضاء سيزيد الهيمنة على السلطة القضائية

الخارجية تُطالب الجنائية الدولية بتحمل مسؤولياتها تجاه مجزرة الهدم في صور باهر

الخارجية تُطالب الجنائية الدولية بتحمل مسؤولياتها تجاه مجزرة الهدم في صور باهر

إسرائيل تُعلن إحباط عملية تهريب 11 هاتفاً نقالاً لسجن (عوفر)

إسرائيل تُعلن إحباط عملية تهريب 11 هاتفاً نقالاً لسجن (عوفر)

المرور بغزة تُوضح سبب فتح شارع الشفاء باتجاهين

المرور بغزة تُوضح سبب فتح شارع الشفاء باتجاهين

الحملة الوطنية للمطالبة بتخفيض الرسوم.. الأوضاع الاقتصادية ستقتل أحلام آلاف الطلبة بالالتحاق بالجامعات

الحملة الوطنية للمطالبة بتخفيض الرسوم.. الأوضاع الاقتصادية ستقتل أحلام آلاف الطلبة بالالتحاق بالجامعات

منوعات

بعد صورتها التي صدمت الجمهور.. رغدة تكشف حقيقة مرضها

بعد صورتها التي صدمت الجمهور.. رغدة تكشف حقيقة مرضها

بعد غياب طويل.. شاهدوا كيف أصبحت نينا وريدا بطرس؟

بعد غياب طويل.. شاهدوا كيف أصبحت نينا وريدا بطرس؟

ريهام سعيد تكشف لأول مرة عن السبب وراء مرضها الخطير

ريهام سعيد تكشف لأول مرة عن السبب وراء مرضها الخطير

ممثلة بوليود الشهيرة &#34;كانجانا&#34; تروي تفاصيل تخديرها واغتصابها في سيارة النجم اديتيا بانتشولي

ممثلة بوليود الشهيرة "كانجانا" تروي تفاصيل تخديرها واغتصابها في سيارة النجم اديتيا بانتشولي

شاهد.. نسرين طافش ترقص سامبا بفستان قصير

شاهد.. نسرين طافش ترقص سامبا بفستان قصير

هيفاء وهبي تخطف الأنظار في أحدث ظهور في زفاف نجل إيلي صعب

هيفاء وهبي تخطف الأنظار في أحدث ظهور في زفاف نجل إيلي صعب

أول رد من محمد عساف على دنيا بطمة بعد وصفه بـ &#34;الإشمئزاز&#34;

أول رد من محمد عساف على دنيا بطمة بعد وصفه بـ "الإشمئزاز"

طلاق هنا شيحة وأحمد فلوكس بعد أقل من عام على الزواج

طلاق هنا شيحة وأحمد فلوكس بعد أقل من عام على الزواج

ممثل شهير يتعرض للطعن على المسرح أمام الجمهور وعدسات الكاميرات

ممثل شهير يتعرض للطعن على المسرح أمام الجمهور وعدسات الكاميرات

من هي المُطربة التي غارت منها أم كلثوم وأنقذها جمال عبد الناصر من الإفلاس؟

من هي المُطربة التي غارت منها أم كلثوم وأنقذها جمال عبد الناصر من الإفلاس؟

عربي

دعت إيران للإفراج عن السفينة البريطانية..عُمان تُطالب باحترام خطوط الملاحة وضبط النفس

دعت إيران للإفراج عن السفينة البريطانية..عُمان تُطالب باحترام خطوط الملاحة وضبط النفس

إسرائيل قصفت أهدافاً بالعراق قبل يومين

إسرائيل قصفت أهدافاً بالعراق قبل يومين

السعودية تُحذّر من شركات حج وهمية

السعودية تُحذّر من شركات حج وهمية

حزب (النهضة) يُرشح الغنوشي للانتخابات التونسية المُقبلة

حزب (النهضة) يُرشح الغنوشي للانتخابات التونسية المُقبلة