شؤون فلسطينية

مسؤول إيراني لدى استقباله العاروري: استمرار المقاومة الضامن للانتصار على محتلي القدس

مسؤول إيراني لدى استقباله العاروري: استمرار المقاومة الضامن للانتصار على محتلي القدس
القيادي البارز في حماس صالح العاروري في زيارة سابقة لإيران
رام الله - دنيا الوطن
قال رئيس المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية الإيرانية، كمال خرازي: إن استمرار المقاومة هو الضامن للانتصار على محتلي القدس الشريف.

جاء ذلك في تصريح له، خلال استقباله نائب رئيس المكتب السياسي لحركة (حماس)، صالح العاروري، الذي بدأ أمس زيارة إلى طهران تستمر عدة أيام، كما نقلت قناة (الميادين) عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر).

وكان عضو المكتب السياسي لحركة (حماس)، عزت الرشق، قال: إن وفداً قيادياً من الحركة، برئاسة نائب رئيس المكتب، صالح العاروري، بدأ زيارة مهمة لإيران.

وأضاف في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): أن الزيارة، تأتي في إطار تعزيز العلاقات وتعاون الحركة مع إيران، في مواجهة الاحتلال "الصهيوني" وعدوانه على فلسطين والأمة.

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