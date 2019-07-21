شؤون فلسطينية

الكشف عن الآلية الجديدة لصرف رواتب موظفي غزة

الكشف عن الآلية الجديدة لصرف رواتب موظفي غزة
موظفو حكومة غزة السابقة يتلقون المنحة القطرية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة المالية بغزة، عن صرف دفعة راتب شهر آيار/مايو 2019م ابتداءً من يوم الاثنين 22/7/2019 بآلية جديدة تحقق زيادة نسبية لأصحاب الرواتب من فئة 1200 الى 3600 شيكل.

وقالت الوزارة في بيان لها عبر موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك): إنه سيتم احتساب الرواتب كما يلي:

أولاً: الرواتب بنسبة 100% لمن راتبه 1200 شيكل فما دون.

ثانياً: الرواتب من 1200 الى 3600 شيكل صرف ( 1200 شيكل + 10% من (اجمالي الراتب المتبقي بعد خصم 1200 شيكل)) .

ثالثاً: الرواتب من 3600 شيكل فما فوق بنسبة 40% من الراتب.

وعلية تتراوح نسبة صرف رواتب الموظفين لهذا الشهر وفق ما يلي:

- الرواتب بنسبة 100% لمن راتبه 1200 شيكل فما دون.

- من 1200 الى 1500 شيكل متوسط نسبة الصرف 91% من الراتب.

- من 1501 الى 2000 شيكل متوسط نسبة الصرف 73% من الراتب بمتوسط الزيادة 50 شيكل.

- من 2001 الى 2500 شيكل متوسط نسبة الصرف 57% من الراتب بمتوسط زيادة 110 شيكل.

- من 2501 الى 3000 شيكل متوسط نسبة الصرف 50% من الراتب بمتوسط زيادة 155 شيكل.

- من 3001 الى 3599 شيكل متوسط نسبة الصرف 43% من الراتب بمتوسط زيادة 105 شيكل.

- من 3600 فما فوق بسنبة 40% من الراتب.

- سيتم البدء بصرف الفئة الأولى للرواتب ما دون 1200 شيكل يوم الاثنين 22 يوليو 2019.

وسيكون الصرف في بنكي الوطني الاسلامي والانتاج الفلسطيني  والموظفون الذين يتقاضون رواتبهم من بنك البريد سيتم الصرف لهم من البنك الوطني نظراً لانشغال بنك البريد بصرف المساعدات.

وكانت نقابة الموظفين في غزة، أعلنت أن وزارة المالية، ستصرف رواتب موظفي غزة يوم غد الاثنين، بآلية جديدة.

أخبار ذات صلة

أبو ليلى: إعادة تشكيل مجلس القضاء سيزيد الهيمنة على السلطة القضائية

أبو ليلى: إعادة تشكيل مجلس القضاء سيزيد الهيمنة على السلطة القضائية

مسؤول إيراني لدى استقباله العاروري: استمرار المقاومة الضامن للانتصار على محتلي القدس

مسؤول إيراني لدى استقباله العاروري: استمرار المقاومة الضامن للانتصار على محتلي القدس

الخارجية تُطالب الجنائية الدولية بتحمل مسؤولياتها تجاه مجزرة الهدم في صور باهر

الخارجية تُطالب الجنائية الدولية بتحمل مسؤولياتها تجاه مجزرة الهدم في صور باهر

إسرائيل تُعلن إحباط عملية تهريب 11 هاتفاً نقالاً لسجن (عوفر)

إسرائيل تُعلن إحباط عملية تهريب 11 هاتفاً نقالاً لسجن (عوفر)

المرور بغزة تُوضح سبب فتح شارع الشفاء باتجاهين

المرور بغزة تُوضح سبب فتح شارع الشفاء باتجاهين

الحملة الوطنية للمطالبة بتخفيض الرسوم.. الأوضاع الاقتصادية ستقتل أحلام آلاف الطلبة بالالتحاق بالجامعات

الحملة الوطنية للمطالبة بتخفيض الرسوم.. الأوضاع الاقتصادية ستقتل أحلام آلاف الطلبة بالالتحاق بالجامعات

اشتية يُعيّن يوسف حرب قائماً بأعمال وكيل الداخلية خلفاً للواء منصور

اشتية يُعيّن يوسف حرب قائماً بأعمال وكيل الداخلية خلفاً للواء منصور

الاحتلال يعتقل أكثر من 100 فلسطيني جنوب الخليل بزعم التسلل إلى إسرائيل

الاحتلال يعتقل أكثر من 100 فلسطيني جنوب الخليل بزعم التسلل إلى إسرائيل

التعليقات

الدنيا حكايات

حملة إعلامية ضد الإسراء والمعراج

حملة إعلامية ضد الإسراء والمعراج

شؤون فلسطينية

أبو ليلى: إعادة تشكيل مجلس القضاء سيزيد الهيمنة على السلطة القضائية

أبو ليلى: إعادة تشكيل مجلس القضاء سيزيد الهيمنة على السلطة القضائية

الخارجية تُطالب الجنائية الدولية بتحمل مسؤولياتها تجاه مجزرة الهدم في صور باهر

الخارجية تُطالب الجنائية الدولية بتحمل مسؤولياتها تجاه مجزرة الهدم في صور باهر

إسرائيل تُعلن إحباط عملية تهريب 11 هاتفاً نقالاً لسجن (عوفر)

إسرائيل تُعلن إحباط عملية تهريب 11 هاتفاً نقالاً لسجن (عوفر)

المرور بغزة تُوضح سبب فتح شارع الشفاء باتجاهين

المرور بغزة تُوضح سبب فتح شارع الشفاء باتجاهين

الحملة الوطنية للمطالبة بتخفيض الرسوم.. الأوضاع الاقتصادية ستقتل أحلام آلاف الطلبة بالالتحاق بالجامعات

الحملة الوطنية للمطالبة بتخفيض الرسوم.. الأوضاع الاقتصادية ستقتل أحلام آلاف الطلبة بالالتحاق بالجامعات

الاحتلال يعتقل أكثر من 100 فلسطيني جنوب الخليل بزعم التسلل إلى إسرائيل

الاحتلال يعتقل أكثر من 100 فلسطيني جنوب الخليل بزعم التسلل إلى إسرائيل

&#34;العليا&#34; الإسرائيلية ترفض تجميد قرارات الهدم الجماعية بوادي الحمص في صور باهر

"العليا" الإسرائيلية ترفض تجميد قرارات الهدم الجماعية بوادي الحمص في صور باهر

طالع الأسماء: داخلية غزة تُوضح آلية السفر عبر معبر رفح غداً الاثنين

طالع الأسماء: داخلية غزة تُوضح آلية السفر عبر معبر رفح غداً الاثنين

منوعات

بعد غياب طويل.. شاهدوا كيف أصبحت نينا وريدا بطرس؟

بعد غياب طويل.. شاهدوا كيف أصبحت نينا وريدا بطرس؟

ريهام سعيد تكشف لأول مرة عن السبب وراء مرضها الخطير

ريهام سعيد تكشف لأول مرة عن السبب وراء مرضها الخطير

ممثلة بوليود الشهيرة &#34;كانجانا&#34; تروي تفاصيل تخديرها واغتصابها في سيارة النجم اديتيا بانتشولي

ممثلة بوليود الشهيرة "كانجانا" تروي تفاصيل تخديرها واغتصابها في سيارة النجم اديتيا بانتشولي

شاهد.. نسرين طافش ترقص سامبا بفستان قصير

شاهد.. نسرين طافش ترقص سامبا بفستان قصير

هيفاء وهبي تخطف الأنظار في أحدث ظهور في زفاف نجل إيلي صعب

هيفاء وهبي تخطف الأنظار في أحدث ظهور في زفاف نجل إيلي صعب

أول رد من محمد عساف على دنيا بطمة بعد وصفه بـ &#34;الإشمئزاز&#34;

أول رد من محمد عساف على دنيا بطمة بعد وصفه بـ "الإشمئزاز"

طلاق هنا شيحة وأحمد فلوكس بعد أقل من عام على الزواج

طلاق هنا شيحة وأحمد فلوكس بعد أقل من عام على الزواج

ممثل شهير يتعرض للطعن على المسرح أمام الجمهور وعدسات الكاميرات

ممثل شهير يتعرض للطعن على المسرح أمام الجمهور وعدسات الكاميرات

من هي المُطربة التي غارت منها أم كلثوم وأنقذها جمال عبد الناصر من الإفلاس؟

من هي المُطربة التي غارت منها أم كلثوم وأنقذها جمال عبد الناصر من الإفلاس؟

خطأ فادح لمحمد رمضان في كليبه مع سعد لمجرد يعرضه للهجوم

خطأ فادح لمحمد رمضان في كليبه مع سعد لمجرد يعرضه للهجوم

عربي

دعت إيران للإفراج عن السفينة البريطانية..عُمان تُطالب باحترام خطوط الملاحة وضبط النفس

دعت إيران للإفراج عن السفينة البريطانية..عُمان تُطالب باحترام خطوط الملاحة وضبط النفس

السعودية تُحذّر من شركات حج وهمية

السعودية تُحذّر من شركات حج وهمية

حزب (النهضة) يُرشح الغنوشي للانتخابات التونسية المُقبلة

حزب (النهضة) يُرشح الغنوشي للانتخابات التونسية المُقبلة

بريطانيا تُعلق رحلتها الجوية إلى مصر

بريطانيا تُعلق رحلتها الجوية إلى مصر