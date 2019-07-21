الكشف عن الآلية الجديدة لصرف رواتب موظفي غزة

أعلنت وزارة المالية بغزة، عن صرف دفعة راتب شهر آيار/مايو 2019م ابتداءً من يوم الاثنين 22/7/2019 بآلية جديدة تحقق زيادة نسبية لأصحاب الرواتب من فئة 1200 الى 3600 شيكل.





وقالت الوزارة في بيان لها عبر موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك): إنه سيتم احتساب الرواتب كما يلي:



أولاً: الرواتب بنسبة 100% لمن راتبه 1200 شيكل فما دون.



ثانياً: الرواتب من 1200 الى 3600 شيكل صرف ( 1200 شيكل + 10% من (اجمالي الراتب المتبقي بعد خصم 1200 شيكل)) .



ثالثاً: الرواتب من 3600 شيكل فما فوق بنسبة 40% من الراتب.



وعلية تتراوح نسبة صرف رواتب الموظفين لهذا الشهر وفق ما يلي:



- الرواتب بنسبة 100% لمن راتبه 1200 شيكل فما دون.



- من 1200 الى 1500 شيكل متوسط نسبة الصرف 91% من الراتب.



- من 1501 الى 2000 شيكل متوسط نسبة الصرف 73% من الراتب بمتوسط الزيادة 50 شيكل.



- من 2001 الى 2500 شيكل متوسط نسبة الصرف 57% من الراتب بمتوسط زيادة 110 شيكل.



- من 2501 الى 3000 شيكل متوسط نسبة الصرف 50% من الراتب بمتوسط زيادة 155 شيكل.



- من 3001 الى 3599 شيكل متوسط نسبة الصرف 43% من الراتب بمتوسط زيادة 105 شيكل.



- من 3600 فما فوق بسنبة 40% من الراتب.



- سيتم البدء بصرف الفئة الأولى للرواتب ما دون 1200 شيكل يوم الاثنين 22 يوليو 2019.





وسيكون الصرف في بنكي الوطني الاسلامي والانتاج الفلسطيني والموظفون الذين يتقاضون رواتبهم من بنك البريد سيتم الصرف لهم من البنك الوطني نظراً لانشغال بنك البريد بصرف المساعدات.



وكانت نقابة الموظفين في غزة، أعلنت أن وزارة المالية، ستصرف رواتب موظفي غزة يوم غد الاثنين، بآلية جديدة.



رام الله - دنيا الوطن