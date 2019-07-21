إسرائيل تُعلن إحباط عملية تهريب 11 هاتفاً نقالاً لسجن (عوفر)

وأضافت: أن الهواتف كانت بحوزة أسيرين فلسطينييْن أحدهما من فتح، والثاني من الجبهة الشعبية، مشيرة إلى أنه يبدو أنهما قد خططا لأن يتم اعتقالهما بشبهة ارتكاب مخالفات بسيطة، كي يتمكنا من تهريب الهواتف، وفق ما زعمت (مكان).