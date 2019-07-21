إسرائيل تُعلن إحباط عملية تهريب 11 هاتفاً نقالاً لسجن (عوفر)
رام الله - دنيا الوطن
ذكرت هيئة البث الإسرائيلية (مكان) اليوم الأحد، أنه تم إحباط محاولة تهريب 11 هاتفا نقالاً إلى داخل جدران سجن (عوفر) نهاية الأسبوع الماضي.
ذكرت هيئة البث الإسرائيلية (مكان) اليوم الأحد، أنه تم إحباط محاولة تهريب 11 هاتفا نقالاً إلى داخل جدران سجن (عوفر) نهاية الأسبوع الماضي.
وأضافت: أن الهواتف كانت بحوزة أسيرين فلسطينييْن أحدهما من فتح، والثاني من الجبهة الشعبية، مشيرة إلى أنه يبدو أنهما قد خططا لأن يتم اعتقالهما بشبهة ارتكاب مخالفات بسيطة، كي يتمكنا من تهريب الهواتف، وفق ما زعمت (مكان).
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