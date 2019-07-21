المرور بغزة تُوضح سبب فتح شارع الشفاء باتجاهين

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خاص دنيا الوطن

أفاد فهد حرب، مفتش تحقيقات حوادث المرور في قطاع غزة، أنه تم إجراء تحديثات جديدة على شارع الشفاء غرب مدينة غزة.



وأشار حرب في تصريح لـ"دنيا الوطن"، إلى أن الشارع كان في السابق باتجاه واحد، والآن أصبح باتجاهين أمام حركة السير.



وأوضح حرب، أن السبب وراء فتح شارع عز الدين القسام باتجاهين، بشكل مؤقت، وذلك بسبب إغلاق شارع ابن سيناء الموازي لشارع الشفاء، من جهة الغرب، نتيجة الإصلاحات.