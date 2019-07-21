اشتية يُعيّن يوسف حرب قائماً بأعمال وكيل الداخلية خلفاً للواء منصور

يوسف حرب وكيلاً لوزارة الداخلية

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رام الله - دنيا الوطن

أعلن رئيس الوزراء، وزير الداخلية د. محمد اشتية، صباح اليوم الأحد، عن تعيين يوسف حرب، قائماً بأعمال وكيل وزارة الداخلية خلفاً للواء محمد منصور.



جاء ذلك، خلال حفل تكريم أقيم في وزارة الداخلية للواء منصور، وفق بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه.



ويوسف حرب من سكان مخيم بلاطة، تولى مدير عام داخلية نابلس، ثم مدير عام الأحوال المدنية والجوازات في المقر، ثم منصب وكيل مساعد لشؤون المديريات، ثم وكيل مساعد للأحوال المدنية والجوازات، كما يشغل رئيس الهيئة الإدارية لمركز شباب بلاطة، وهو حاصل على شهادة ماجستير إدارة تربوية من جامعة القدس، متزوج له ثلاثة أبناء وبنتان.



وعرف حرب بسجله النضالي الطويل، حيث إنه اعتقل عدة مرات خلال السنوات من 1982-1988 تاريخ إبعاده إلى لبنان، ثم غادرها إلى تونس ثم الجزائر؛ ليعود إلى أرض الوطن بعد اتفاق أوسلو.