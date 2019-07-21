الاحتلال يعتقل أكثر من 100 فلسطيني جنوب الخليل بزعم التسلل إلى إسرائيل
رام الله - دنيا الوطن
اعتقلت قوات من ما يسمى حرس الحدود الإسرائيلي، صباح اليوم الأحد، 102 فلسطيني، في منطقة معبر (ميتار) جنوبي الخليل، بزعم التسلل إلى إسرائيل.
اعتقلت قوات من ما يسمى حرس الحدود الإسرائيلي، صباح اليوم الأحد، 102 فلسطيني، في منطقة معبر (ميتار) جنوبي الخليل، بزعم التسلل إلى إسرائيل.
ووفق ما قالته هيئة البث الإسرائيلية (مكان): فإنه تمت إعادة بعضهم إلى المناطق الفلسطينية، وإحالة البعض الآخر إلى التحقيق.
وأكد حرس الحدود، أنه مع أن الحديث يدور عن التسلل بحثاً عن العمل، إلا أن ذلك يمكن أن يُستغل أيضاً من قِبل منظمات "إرهابية وإجرامية".
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