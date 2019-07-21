الاحتلال يعتقل أكثر من 100 فلسطيني جنوب الخليل بزعم التسلل إلى إسرائيل





ووفق ما قالته هيئة البث الإسرائيلية (مكان): فإنه تمت إعادة بعضهم إلى المناطق الفلسطينية، وإحالة البعض الآخر إلى التحقيق.







وأكد حرس الحدود، أنه مع أن الحديث يدور عن التسلل بحثاً عن العمل، إلا أن ذلك يمكن أن يُستغل أيضاً من قِبل منظمات "إرهابية وإجرامية".

رام الله - دنيا الوطناعتقلت قوات من ما يسمى حرس الحدود الإسرائيلي، صباح اليوم الأحد، 102 فلسطيني، في منطقة معبر (ميتار) جنوبي الخليل، بزعم التسلل إلى إسرائيل.