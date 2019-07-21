"العليا" الإسرائيلية ترفض تجميد قرارات الهدم الجماعية بوادي الحمص في صور باهر

وادي الحمص في صور باهر 2

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رام الله - دنيا الوطن

رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية، اليوم الأحد، التماساً لتجميد قرارات الهدم الجماعية لمنازل حي وادي الحمص في بلدة صور باهر جنوب شرق القدس.



وبرفض الالتماس الذي قدمه الأهالي، أعطت محكمة الاحتلال الضوء الأخضر لسلطات الاحتلال لهدم 16 بناية تضم نحو 100 شقة سكنية في المنطقة، بحجة قربها من جدار الضم والتوسع العنصري، كما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).



يذكر، أن قوات كبيرة من جنود الاحتلال اقتحمت الحي المقدسي صباح اليوم، وفرضت حصاراً عسكرياً مشدداً عليه كخطوة متقدمة للشروع بعملية الهدم، وتهجير نحو 500 مواطن من منازلهم ومنطقة سكنهم.



وكانت سلطات الاحتلال أمهلت، أهالي حي وادي الحمص حتى تاريخ 18/7/2019 لتنفيذ قرارات هدم منازلهم، (نحو 100 شقة سكنية)، والتي صادقت عليها المحكمة الإسرائيلية العليا مؤخراً.



ويعتبر حي وادي الحمص امتداداً لبلدة صور باهر، وتبلغ مساحة أراضيه نحو ثلاثة آلاف دونم، وقد حرم جيش الاحتلال السكان فيه من البناء على نصف المساحة تقريباً، بحجة قرب الأراضي من الجدار العازل، الذي يفصل الحي عن عدة قرى تتبع محافظة بيت لحم.



وكان الأهالي عام 2003 تقدموا بالتماس ضد مسار الجدار الذي يمر وسط قرية صور باهر، ووقع الحي في الجانب الإسرائيلي من الجدار، لكنه بقي خارج نفوذ بلدية الاحتلال.