طالع الأسماء: داخلية غزة تُوضح آلية السفر عبر معبر رفح غداً الاثنين





وشددت الوزارة، على ضرورة التزام المسافرين بموعد سفرهم حسب الحافلات المدرجة أسماؤهم فيها، وعدم التأخر عنها، والتواجد غداً الساعة 07:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر.



وطالبت الوزارة، المسافرين بإحضار بطاقة الهوية، وحجة عدم ممانعة لسفر الأطفال مع أحد والديهما دون الآخر، من الطرف المتغيب عن السفر أو من وكيله.





رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الداخلية الفلسطينية، في غزة، اليوم الأحد، أن السفر عبر معبر رفح البري غداً الاثنين، سيكون للحافلتين الأولى والثانية من كشف (7/21).