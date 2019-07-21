زاعمة محاولته صنع صاروخ.. إسرائيل تقدم لائحة اتهام ضد أحد سكان رهط
رام الله - دنيا الوطن
قدّمت النيابة الإسرائيلية، اليوم الأحد، لائحة اتهام ضد أحد سكان رهط بأراضي عام 48، بزعم محاولة تنفيذ هجوم على أحد الفنادق.
وقالت قناة (ريشت كان) الإسرائيلية: إنه تم تقديم لائحة اتهام ضد أحد سكان رهط، يدعى عادل أبو هديب، زاعمة أنه أحد أنصار حماس، ومحاولته تحضير عبوة ناسفة؛ لتنفيذ هجوم في فندق بالقرب من مكان عمله.
وأضافت: كما أنه حاول صنع صاروخ، واشترى مواداً مختلفة لهذا الغرض، مشيرة إلى أنه أثناء الاستجواب سلّم أبو هديب خمس قنابل يدوية (2 غاز - 2 صوت - 1 دخان) بالإضافة إلى سلاح من نوع (كارلو).
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