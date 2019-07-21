عاجل

  • نقابة موظفي غزة: من راتبه أكثر من 3600 شيكل فسيتقاضى 40% من الراتب

  • نقابة موظفي غزة:من يحصل على راتب بقيمة 1200ش فما دون سيصرف له راتب كامل

  • نقيب موظفي غزة: الآلية الجديدة تأتي في سياق تحقيق العدالة بين فئات الموظفين

  • نقابة موظفي غزة تكشف عن الآلية الجديدة لصرف الرواتب

دولي

زاعمة محاولته صنع صاروخ.. إسرائيل تقدم لائحة اتهام ضد أحد سكان رهط

زاعمة محاولته صنع صاروخ.. إسرائيل تقدم لائحة اتهام ضد أحد سكان رهط
محكمة إسرائيلية
رام الله - دنيا الوطن
قدّمت النيابة الإسرائيلية، اليوم الأحد، لائحة اتهام ضد أحد سكان رهط بأراضي عام 48، بزعم محاولة تنفيذ هجوم على أحد الفنادق. 

وقالت قناة (ريشت كان) الإسرائيلية: إنه تم تقديم لائحة اتهام ضد أحد سكان رهط، يدعى عادل أبو هديب، زاعمة أنه أحد أنصار حماس، ومحاولته تحضير عبوة ناسفة؛ لتنفيذ هجوم في فندق بالقرب من مكان عمله.

وأضافت: كما أنه حاول صنع صاروخ، واشترى مواداً مختلفة لهذا الغرض، مشيرة إلى أنه أثناء الاستجواب سلّم أبو هديب خمس قنابل يدوية (2 غاز - 2 صوت - 1 دخان) بالإضافة إلى سلاح من نوع (كارلو).

أخبار ذات صلة

صورة: وزير الطاقة الأمريكي يؤدي طقوساً في حائط البراق

صورة: وزير الطاقة الأمريكي يؤدي طقوساً في حائط البراق

شرط حزب العمل الوحيد للانضمام إلى نتنياهو

شرط حزب العمل الوحيد للانضمام إلى نتنياهو

بسبب عملية خانيونس.. استمرار العاصفة بجهاز الاستخبارات العسكرية في إسرائيل

بسبب عملية خانيونس.. استمرار العاصفة بجهاز الاستخبارات العسكرية في إسرائيل

شاهد: 900 رجل إطفاء يكافحون حرائق هائلة في البرتغال

شاهد: 900 رجل إطفاء يكافحون حرائق هائلة في البرتغال

إسرائيل تستعد لحماية سفنها من &#34;التهديدات الإيرانية&#34;

إسرائيل تستعد لحماية سفنها من "التهديدات الإيرانية"

بيرتس: لن نتحالف مع نتنياهو ما دامت هناك شبهات ولوائح اتهام بحقه

بيرتس: لن نتحالف مع نتنياهو ما دامت هناك شبهات ولوائح اتهام بحقه

إيطاليا تُودع قاضي &#34;الأيدي النظيفة&#34;

إيطاليا تُودع قاضي "الأيدي النظيفة"

بريطانيا تنقل قضية ناقلة النفط المُحتجزة لمجلس الأمن الدولي

بريطانيا تنقل قضية ناقلة النفط المُحتجزة لمجلس الأمن الدولي

التعليقات

الدنيا حكايات

حملة إعلامية ضد الإسراء والمعراج

حملة إعلامية ضد الإسراء والمعراج

شؤون فلسطينية

إسرائيل تُعلن إحباط عملية تهريب 11 هاتفاً نقالاً لسجن (عوفر)

إسرائيل تُعلن إحباط عملية تهريب 11 هاتفاً نقالاً لسجن (عوفر)

المرور بغزة تُوضح سبب فتح شارع الشفاء باتجاهين

المرور بغزة تُوضح سبب فتح شارع الشفاء باتجاهين

الحملة الوطنية للمطالبة بتخفيض الرسوم.. الأوضاع الاقتصادية ستقتل أحلام آلاف الطلبة بالالتحاق بالجامعات

الحملة الوطنية للمطالبة بتخفيض الرسوم.. الأوضاع الاقتصادية ستقتل أحلام آلاف الطلبة بالالتحاق بالجامعات

الاحتلال يعتقل أكثر من 100 فلسطيني جنوب الخليل بزعم التسلل إلى إسرائيل

الاحتلال يعتقل أكثر من 100 فلسطيني جنوب الخليل بزعم التسلل إلى إسرائيل

&#34;العليا&#34; الإسرائيلية ترفض تجميد قرارات الهدم الجماعية بوادي الحمص في صور باهر

"العليا" الإسرائيلية ترفض تجميد قرارات الهدم الجماعية بوادي الحمص في صور باهر

طالع الأسماء: داخلية غزة تُوضح آلية السفر عبر معبر رفح غداً الاثنين

طالع الأسماء: داخلية غزة تُوضح آلية السفر عبر معبر رفح غداً الاثنين

وصول شخصيات ووفود أجنبية لقطاع غزة عبر معبر بيت حانون

وصول شخصيات ووفود أجنبية لقطاع غزة عبر معبر بيت حانون

زراعة غزة: تدني في أسعار الدواجن ولا إشكالية على اللحوم

زراعة غزة: تدني في أسعار الدواجن ولا إشكالية على اللحوم

منوعات

ريهام سعيد تكشف لأول مرة عن السبب وراء مرضها الخطير

ريهام سعيد تكشف لأول مرة عن السبب وراء مرضها الخطير

ممثلة بوليود الشهيرة &#34;كانجانا&#34; تروي تفاصيل تخديرها واغتصابها في سيارة النجم اديتيا بانتشولي

ممثلة بوليود الشهيرة "كانجانا" تروي تفاصيل تخديرها واغتصابها في سيارة النجم اديتيا بانتشولي

شاهد.. نسرين طافش ترقص سامبا بفستان قصير

شاهد.. نسرين طافش ترقص سامبا بفستان قصير

هيفاء وهبي تخطف الأنظار في أحدث ظهور في زفاف نجل إيلي صعب

هيفاء وهبي تخطف الأنظار في أحدث ظهور في زفاف نجل إيلي صعب

أول رد من محمد عساف على دنيا بطمة بعد وصفه بـ &#34;الإشمئزاز&#34;

أول رد من محمد عساف على دنيا بطمة بعد وصفه بـ "الإشمئزاز"

طلاق هنا شيحة وأحمد فلوكس بعد أقل من عام على الزواج

طلاق هنا شيحة وأحمد فلوكس بعد أقل من عام على الزواج

ممثل شهير يتعرض للطعن على المسرح أمام الجمهور وعدسات الكاميرات

ممثل شهير يتعرض للطعن على المسرح أمام الجمهور وعدسات الكاميرات

من هي المُطربة التي غارت منها أم كلثوم وأنقذها جمال عبد الناصر من الإفلاس؟

من هي المُطربة التي غارت منها أم كلثوم وأنقذها جمال عبد الناصر من الإفلاس؟

خطأ فادح لمحمد رمضان في كليبه مع سعد لمجرد يعرضه للهجوم

خطأ فادح لمحمد رمضان في كليبه مع سعد لمجرد يعرضه للهجوم

رغدة تصدم الجمهور بظهورها الأخير.. علامات الكبر غيرتها جذرياَ

رغدة تصدم الجمهور بظهورها الأخير.. علامات الكبر غيرتها جذرياَ

عربي

دعت إيران للإفراج عن السفينة البريطانية..عُمان تُطالب باحترام خطوط الملاحة وضبط النفس

دعت إيران للإفراج عن السفينة البريطانية..عُمان تُطالب باحترام خطوط الملاحة وضبط النفس

السعودية تُحذّر من شركات حج وهمية

السعودية تُحذّر من شركات حج وهمية

حزب (النهضة) يُرشح الغنوشي للانتخابات التونسية المُقبلة

حزب (النهضة) يُرشح الغنوشي للانتخابات التونسية المُقبلة

بريطانيا تُعلق رحلتها الجوية إلى مصر

بريطانيا تُعلق رحلتها الجوية إلى مصر