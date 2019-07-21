نقابة الموظفين تحدد موعد صرف رواتب موظفي غزة

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت نقابة الموظفين الفلسطينيين في قطاع غزة، عن صرف دفعة من رواتب موظفي غزة غداً الاثنين.



وقال نقيب الموظفين يعقوب الغندور في تصريح اليوم الأحد: "إن الصرف سيكون غداً، وسيتم تحديد نسبة الصرف والآلية في وقت لاحق"، بحسب ما جاء على موقع وكالة (الرأي).