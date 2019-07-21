نقابة الموظفين تحدد موعد صرف رواتب موظفي غزة
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت نقابة الموظفين الفلسطينيين في قطاع غزة، عن صرف دفعة من رواتب موظفي غزة غداً الاثنين.
وقال نقيب الموظفين يعقوب الغندور في تصريح اليوم الأحد: "إن الصرف سيكون غداً، وسيتم تحديد نسبة الصرف والآلية في وقت لاحق"، بحسب ما جاء على موقع وكالة (الرأي).
أعلنت نقابة الموظفين الفلسطينيين في قطاع غزة، عن صرف دفعة من رواتب موظفي غزة غداً الاثنين.
وقال نقيب الموظفين يعقوب الغندور في تصريح اليوم الأحد: "إن الصرف سيكون غداً، وسيتم تحديد نسبة الصرف والآلية في وقت لاحق"، بحسب ما جاء على موقع وكالة (الرأي).
التعليقات