الرشق يُوضّح هدف زيارة وفد حماس برئاسة العاروري إلى إيران

نائب رئيس المكتب السياسي لحماس في زيارة سابقة لإيران - أرشيف

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رام الله - دنيا الوطن

قال عضو المكتب السياسي لحركة (حماس)، عزت الرشق: إن وفداً قيادياً من الحركة، برئاسة نائب رئيس المكتب، صالح العاروري، بدأ زيارة مهمة لإيران.



وأضاف في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): أن الزيارة، تأتي في إطار تعزيز علاقات وتعاون الحركة مع إيران، بمواجهة الاحتلال "الصهيوني" وعدوانه على فلسطين والأمة.



وكان رئيس المكتب السياسي للحركة، إسماعيل هنية، أشار إلى أن وفداً قيادياً كبيراً من حماس، سيبدأ زيارة إلى إيران، تستمر عدة أيام، معرباً عن تطلعه إلى نتائج مهمة من وراء هذه الزيارة.