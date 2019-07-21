وصول شخصيات ووفود أجنبية لقطاع غزة عبر معبر بيت حانون

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رام الله - دنيا الوطن

أفاد المكتب الإعلامي لمعبر بيت حانون/ إيرز، بوصول العديد من الشخصيات والوفود، اليوم الأحد، لقطاع غزة، عبر المعبر شمال قطاع غزة.



وِأشار المكتب الإعلامي لمعبر بيت حانون/ إيرز، إلى أن وفداً إيطالياً مكوناً من ثلاثة أفراد، وصل القطاع، بالإضافة إلى وصول وفد من اللجنة الدولية للصليب الأحمر، مكون من سبعة أفراد، كما وصل السفير الياباني، والوفد المرافق له.



وكان خالد الحردان، نائب السفير القطري محمد العمادي، رئيس اللجنة القطرية لإعادة الإعمار، قد غادر في وقت سابق من اليوم، قطاع غزة عبر معبر بيت حانون/ إيرز.