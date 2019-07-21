خلفاً لمي الكيلة.. انتخاب خولة الأزرق بأمانة سر المجلس الثوري لحركة فتح

خولة الأزرق

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رام الله - دنيا الوطن

قالت حركة (فتح) اليوم الأحد: إنه تم انتخاب خولة الأزرق، بأمانة سر المجلس الثوري للحركة، بدلاً من الوزيرة، مي الكيلة.



جاء ذلك وفقاً للنظام الداخلي للحركة الذي يمنع الجمع بين هيئة أمانة السر والوظيفة العمومية، حيث تم تكليف الكيلة بوزارة الصحة ما استدعى استقالتها من موقعها كنائب أمين سر المجلس.



يذكر أن أمانة سر المجلس الثوري، تتكون من أمين السر ونائبين يتم انتخابهم جميعاً، من أعضاء المجلس وفق النظام الداخلي.



وبدأ المجلس الثوري لحركة فتح مساء أمس السبت، دورته السادسة في مدينة رام الله، حيث من المتوقع، أن يتم تعيين أعضاء جدد في المجلس، وفق ما صرح أمين "الثوري" ماجد الفتياني في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية.



وقال: إنه ستتم المصادقة على النظام الداخلي للمجلس، بالإضافة إلى قرارات تتعلق بالشباب والمرأة.