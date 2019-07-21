وكيل وزارة التنمية الاجتماعية يُحدد موعد صرف شيكات الشؤون

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رام الله - دنيا الوطن

أكد داوود الديك، وكيل وزارة التنمية الاجتماعية الفلسطينية، أنه سيتم صرف شيكات الشؤون الاجتماعية للمستفيدين في محافظات الوطن، في نهاية آب/ أغسطس.



وبين الديك في تصريح لـ"دنيا الوطن"، أن شيكات الشؤون الاجتماعية، التي سيتم صرفها للمستفيدين، هي الدفعة الثانية من عام 2019.



وأشار وكيل الوزارة، إلى أن الدفعة الرابعة من عام 2018، لم يتم صرفها بعد للمواطنين المستفيدين، بسبب الضائقة المالية.