زراعة غزة: تدني في أسعار الدواجن ولا إشكالية على اللحوم

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خاص دنيا الوطن

أفاد أدهم البسيوني، الناطق باسم وزارة الزراعة في قطاع غزة، أن أسعار الدواجن، تشهد انخفاضاً ملموساً، مرجعاً سبب ذلك إلى تدني القدرة الشرائية للمواطنين، خاصة مع اقتراب موسم الأضاحي.



وقال البسيوني لـ"دنيا الوطن": "من أسباب التدني، أيضاً الحصار الخانق، الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني، والذي كان له الأثر الكبير على كافة المنتجات المحلية، ومن بينها الدواجن".



وأشار إلى أن سعر كيلو الدجاج الحي، ما بين 9 إلى 9 شواكل ونصف للمستهلك، في الأسواق الفلسطينية.



وفيما يتعلق بقطاع اللحوم، فقد أكد المتحدث باسم الوزارة، أنه لا يوجد إشكالية على سعر اللحوم، منوهاً إلى أنه من الصعب الآن تحديد سعر لحوم الأضاحي، بسبب اختلاف العرض والطلب في السوق.