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دعت إيران للإفراج عن السفينة البريطانية..عُمان تُطالب باحترام خطوط الملاحة وضبط النفس

دعت إيران للإفراج عن السفينة البريطانية..عُمان تُطالب باحترام خطوط الملاحة وضبط النفس
ناقلة نفط
رام الله - دنيا الوطن
قالت سلطنة عمان، اليوم الأحد: إنها تتابع باهتمام بالغ حركة الملاحة في مضيق (هرمز) داعية جميع الدول إلى ضبط النفس واحترام خطوط الفصل الملاحية، والقانون البحري الدولي،  وعدم تعريض هذه المنطقة إلى مخاطر تؤثر على حرية الملاحة.

وأضافت في بيان نشرته وزارة الخارجية العمانية عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): أن السلطنة على اتصال مع جميع الأطراف، بهدف ضمان المرور الآمن للسفن التجارية العابرة للمضيق مع احتفاظها بحقها في مياهها الإقليمية.

وأكد أنها تتطلع إلى قيام إيران بإطلاق سراح السفينة البريطانية، داعية الجمهورية الإسلامية الإيرانية والمملكة المتحدة إلى حل الخلافات بينهما بالطرق الدبلوماسية.

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